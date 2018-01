'Théo et la prévention routière', un livre pour apprendre la sécurité routière aux enfants

Un livre pour apprendre la sécurité aux enfants



Théo s’inscrit dans la lignée des personnages éducatifs. Son côté ludique permet d’enseigner les dangers et les pratiques à respecter aux enfants sans qu’ils s’ennuient pour favoriser la mémorisation. Son livre, tout en couleurs et fantaisies montre les différentes aventures de Théo, présenté dans plusieurs situations courantes de la rue. Il montrera par exemple aux enfants comment traverser la rue en toute sécurité, ou quels sont les équipements à porter quand ils font du vélo. Des situations toujours explicitées de manière claire et ludique.





La sécurité routière et les enfants : les chiffres



En 2016, 9492 accidents de la route corporel impliquent un enfant (0-13 ans). Les enfants appartenant à la catégorie des personnes vulnérables, il est important de les sensibiliser pour les prévenir des dangers de la route. C’est là qu’intervient Théo, nouvelle mascotte de la sécurité routière.







Une campagne de crowdfunding



La société Drivecase a lancé une campagne de financement participatif afin d'aider à l'édition de son premier livre pour enfant.



Pour accéder à la page KissKissBankBank du projet, cliquez ici





A propos de Drivecase



Depuis 2012, Drivecase distribue des accessoires de sécurité routière innovants. La société sensibilise également aux dangers de la route au travers de diverses formations aussi bien théoriques que pratiques et ludiques. Plus de 100 000 personnes ont déjà été sensibilisées, dont une grande part d’enfants.



Plus d'informations : www.drivecase.fr