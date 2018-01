Le single international d’Anggun, ‘What We Remember’, fait son entrée dans le Billboard Dance Songs Charts

L’artiste franco-indonésienne réussit l’exploit d’intégrer le prestigieux top musical U.S. Billboard®. Entré directement #50, "What We Remember" gagne 12 places cette semaine pour se classer #38.

Il y a près de 20 ans, Anggun rencontrait pour la première fois le succès aux USA avec la version anglaise de son tube “La Neige au Sahara” (‘Snow On The Sahara’) et devenait la première artiste asiatique de l’histoire à être classée trois fois dans les charts Billboard® : Pop 40 (#22), Dance (#16) et Albums (#23).

