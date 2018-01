Le Consortium Senioradom / Sigfox amorce le déploiement de sa solution de télé assistance en Chine

Une solution innovante

Senioradom et Sigfox ont développé une solution de téléassistance, composée de capteurs de mouvements, d’ouverture de porte et d’un pendentif d’alerte ainsi que de géolocalisation. Cette solution est conçue pour détecter automatiquement des anomalies de comportement susceptibles d’être la conséquence d’une chute, d’un malaise ou d‘un début de fragilité mentale (Alzheimer). Cette solution repose, d’une part, sur les algorithmes autoapprenants développés avec succès par la société Senioradom et qui sont opérationnels depuis déjà 3 ans en France, et, d’autre part, sur la technologie développée par Sigfox permettant de transmettre des données à très bas coût tout en étant très économe en énergie.



Cette offre permettra aux villes Chinoises de mieux protéger leur population fragile en anticipant les risques ou en prenant en charge plus rapidement les accidents (chutes et malaises).

Un marché aussi vierge que considérable

La Chine compte plus de 200 millions de Seniors. Et aucune solution de télé assistance n’a à ce jour été déployée. L’exode rural des actifs isole les ainés, la faiblesse des revenus d’une grande partie de la population âgée ainsi que le manque d’hôpitaux et de médecins a poussé la Chine à trouver des solutions à la fois économiques, déployables rapidement et massivement, afin de répondre à cet enjeu de société. Cette solution permettra notamment de limiter les durées d’hospitalisation et les soins de suite. La solution Senioradom / Sigfox répond parfaitement à ces attentes.