Protection des ouvriers forestiers : Solidur lance le premier pantalon au monde certifié classe 3

Des accidents du travail deux fois plus fréquents qu'ailleurs et un taux de gravité cinq fois supérieur à celui constaté dans l’agriculture : les ouvriers forestiers exercent sans conteste l’une des professions les plus dangereuses. "La blessure occasionnée par une tronçonneuse est nécessairement grave et lente à guérir, précise Anthony Le Bigot, dirigeant du fabricant d’EPI Solidur. Depuis 2016, l’Etat impose donc aux utilisateurs de se doter d'une protection adaptée à la puissance des machines dont la vitesse de rotation ne cesse d’augmenter pour atteindre aujourd’hui parfois 24, voire 30m/s*."





Gain substantiel de sécurité



Or aujourd’hui les seuls pantalons disponibles sur le marché permettaient de protéger jusqu’à 20m/s (Classe1) ou 24m/s (classe2). Il n’existait pas de protection pour plus de 60% des tronçonneuses disponibles. Après un an et demi de recherche et développement, Solidur a donc innové en proposant le premier pantalon au monde adapté à une vitesse de rotation de 28m/s, ce qui correspond à une certification classe 3, officiellement obtenue en avril 2017. "Un gain substantiel de sécurité qui n’entraîne pas de perte de confort ni de souplesse pour l’utilisateur et a d’ores et déjà séduit bon nombre d’administrations en France", souligne Anthony Le Bigot.





Matières techniques



Grâce à l’utilisation de matières très techniques telles que le kevlar, le cordura, le coolmax ou le teflon, le nouveau pantalon certifié classe 3 ne pèse que 300 grammes de plus que le pantalon classe 1, soit 1,3 kilos pour 9 couches. Vendu entre 119 et 260 euros, il est doté d’un système de protection anti-tiques ainsi que d’un système Zip sol qui permet d’adapter plus de 10 accessoires pour une sécurité et un confort accrus.



Plusieurs administrations et société ont d’ores et déjà adopté ces vêtements qui assurent une protection correspondant aux risques encourus sans renier sur le confort et la durabilité.



Il est aujourd’hui disponible en différents modèles :

- AUPA3A : article idéal pour les écoles et les utilisations occasionnelles.

- COPA3ARE : pantalon haut de gamme associant le coolmax, les tissus bi-extensibles et le kevlar.

- INPA3A : pantalon 100 % extensible pour un confort inégalé.

- HVPA3A : pantalon idéal pour les utilisateurs en bord de route norme classe 3 et haute visibilité classe 2.

*Décret 2016 – 1678 R. 717-83



A propos de Solidur



Depuis 1946, Solidur conçoit et fabrique des EPI pour les travailleurs en extérieur. Entreprise familiale, elle a su rester au plus près des utilisateurs afin d’allier confort, permanence et protection. Sa vocation : tout faire pour libérer l'esprit des professionnels de toute contrainte sécuritaire, afin qu'ils puissent exercer pleinement leur métier.



Plus d'informations : www.solidur.fr





