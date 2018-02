Le maître sommelier Olivier Zavattin quitte la vice-présidence des sommeliers du Languedoc

Après 25 ans d’engagement auprès de la sommellerie du Languedoc-Roussillon, Olivier Zavattin, l’emblématique maître sommelier audois basé à Carcassonne, a décidé de rompre avant terme son troisième mandat de vice-président. "La sommellerie régionale se tourne de plus en plus vers le Rhône, au détriment des contrées audoises et catalanes", regrette-t-il.





Ambassadeur des vins du Languedoc



Le chef sommelier n’a cependant pas l’intention de quitter l’Union de la sommellerie française et devrait très prochainement rejoindre les sommeliers toulousains qui lui semblent plus proches de la transmission et du respect du métier de sommelier.



"Je risque d'être encore une nouvelle fois visionnaire, mais l'Occitanie se chante plus avec l'accent toulousain que rhôdanien", précise celui qui entend rester ambassadeur des vins du Languedoc-Roussillon et continuer ainsi à assurer le relais auprès de la sommellerie française et internationale.





A propos de l’Union de la sommellerie française



Union d'associations à but non lucratif fondée en 1970 pour succéder à l'Union des sommeliers créée à Paris en1907, l’Union de la sommellerie française vise à promouvoir le métier de sommelier.





Plus d'information : www.olivierzavattin.com / www.sommelier-france.org