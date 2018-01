Etude Arcane Research E-Santé 2.0 2018 : Attentes des patients et de leur entourage vis-à-vis des contenus et services digitaux

Etude E-Santé 2.0 2018 : Les attentes de leurs patients et de leur entourage vis-à-vis des contenus et services digitaux (sites Internet, applications mobiles, réseaux sociaux), 2ème édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 6.030 Français entre le 16 novembre et le 15 décembre 2017.



Le tableau ci-dessous présente les 45 maladies pour lesquelles le taux d’intérêt vis- à-vis de contenus et services digitaux est le plus fort :





Chaque domaine thérapeutique dispose de son rapport. A titre d’exemple, est précisée ci-dessous la synthèse du domaine thérapeutique "Dépendance à certains produits".





Les concernés par les dépendances représentent un potentiel important pour l’e-santé, notamment les hommes et les plus jeunes. La consultation d’e-informations santé est déjà courante et inspire confiance. Les conseils / dossiers / fiches thématiques, les communautés de patients, le coaching santé et les espaces de suivi des indicateurs sont les plus attendus

Dépendance au tabac : potentiel e-santé le plus élevé

1 Français sur 10 est concerné et intéressé par un accompagnement digital pour mieux vivre la dépendance au tabac. Bien que cette part soit en baisse de 3 points vs 2012, ils représentent toujours le potentiel e-santé le plus important du domaine Dépendance à certains produits.

Des attentes différenciées selon le profil et la pathologie

Les hommes sont les plus en demande de ce suivi Internet ainsi que les plus jeunes, plus sensibles à un accompagnement digital notamment pour la dépendance aux drogues tandis que les plus âgés (50 ans et plus) sont davantage intéressés pour la dépendance à l’alcool.

Des e-informations médicales de qualité pour la majorité

55% de la cible utile intéressée par un e-accompagnement santé consulte déjà régulièrement des informations médicales sur Internet, principalement sur les sites santé généralistes que 55% jugent fiables et de bonne qualité. En revanche, plus de 4 sur 10 les jugent moyennes ou mauvaises, une marge d’optimisation possible pour les convaincre donc.

Des réseaux sociaux peu consultés pour la santé mais plus envisagés

Bien que les réseaux sociaux soient utilisés par la quasi -totalité, ils sont peu fréquentés lors des recherches d’informations médicales sur Internet, à l’exception des dépendants aux drogues plus en recherche de partage d ’expériences qui y ont plus recours. Youtube et Facebook seraient néanmoins les plus pertinents pour près de 3 sur 10 afin d’accéder à des données de santé.