La parentalité responsable, ou comment aider les parents à gérer leurs émotions et leurs conflits avec leurs enfants

Quel parent n’a pas été confronté un jour ou l’autre à un conflit avec ses enfants ? La situation est tellement courante que l’on finit par penser qu’il existe un lien de causalité entre famille et affrontement. L’éducation des enfants s’apparente trop souvent à un parcours de combattant, dans lequel pères et mères sont emportés bien malgré eux dans la difficile gestion de leurs émotions et particulièrement de leurs colères (cris, énervements, agressivité, punitions, chantages, menaces, propos blessants, geste violents…). Que faire ?





Parentalité responsable vs parentalité positive



La formation nommée "Les clefs de la Colère" s’adresse alors à tous les parents perdus, qui ne savent plus comment procéder avec leur enfant et qui veulent revenir à une relation d’amour et de simplicité. Déjà suivie par plus de 2000 personnes, cette formation ambitionne d’aider les papas et les mamans à gérer leurs émotions de colère face à leurs enfants.



Se faire "obéir" sans crier, c’est possible, dès lors que l’on commence à comprendre que chacun porte la responsabilité de ses émotions. Car, ce n’est pas ce que fait ou refuse de faire l’enfant qui crée des énervements, mais bien les blessures du passé réactivées au contact, d’une situation, d’un geste, d’un mot…



"Nous sommes tous porteurs de blessures émotionnelles profondes qui résultent de besoins non comblés dans l’enfance", indique Noémie de Saint-Sernin, "La première étape réside dans la capacité du parent à se remettre en question, en admettant que le problème vient de lui et uniquement de lui. Chacun étant responsable de ses réactions émotionnelles, en attribuer la responsabilité à l’autre prive de trouver en soi les ressources pour guérir les plaies du passé. Et c’est une très bonne nouvelle, car si cela dépendait de situations ou d’événements extérieurs, l’on ne pourrait pas agir sur eux.

Chacun possède le pouvoir de ne plus laisser le passé écrire son histoire."









A propos de Noémie de Saint-Sernin



Coach, écrivain, conférencière, formatrice en développement personnel, Noémie de Saint-Sernin sait de quoi elle parle. C’est parce qu’elle a su maitriser les blessures de sa propre enfance, et en comprendre l’influence sur son comportement de mère, qu’elle a pu bâtir un cycle de formation et de coaching pour aider les parents à faire face à leurs problèmes filiaux. Et pourtant l’auteure revient de loin : enfant maltraitée, adolescente suicidaire et jeune adulte sans domicile fixe, elle avait tout pour prendre les mauvais chemins. Une histoire personnelle difficile, mais dont elle a su s’affranchir pour ne pas injecter l’inconséquence de comportement obsolète à ses trois enfants. Passionnée de développement personnel depuis son plus jeune âge, elle a consacré plus de 15 années à l'étude et à la pratique de la psychologie, de la philosophie et de la spiritualité. Ce parcours lui a permis de mettre au point des méthodes pour se sortir de sa condition afin de réussir à donner à sa vie personnelle et familiale un nouvel élan.



Particulièrement sensible à la cause des enfants, elle a accompagné des milliers de personnes, parents comme professionnels de santé et de l'enfance, pour promouvoir une parentalité responsable.





Pour en savoir plus



Site Internet : www.noemiedesaintsernin.com

Page Facebook : www.facebook.com/damouretdeparentalite/