'Élu par les Joyeuses Tribus' : Un label de reconnaissance pour guider les familles

Parce que les consommateurs ont sans cesse besoin de références pour les guider dans leurs achats, le label "Élu par les Joyeuses Tribus" a été pensé pour permettre à tous, de faire les bons choix. A l’heure où les marchés de la petite enfance et de la famille sont en pleine ébullition, proposant des offres toujours plus larges et plus alléchantes, il est parfois difficile de s’y retrouver.



Fort d’une notoriété évidente et sans cesse grandissante auprès des futurs et jeunes parents ainsi que des familles, Baby & Cie, marque forte et fédératrice dans le secteur des médias Print et digitaux, a décidé d’apporter toute sa légitimité pour éclairer les consommateurs dans leurs choix.



Au travers du Label "Élu par les Joyeuses Tribus", la rédaction entend passer au crible les nouveautés d’un marché en perpétuel essor, afin de guider au mieux sa communauté dans des secteurs aussi divers et variés que la puériculture, l’alimentation, la culture et les loisirs, le bien-être, la mode…



Autant de tendances et d’innovations qui pourront bénéficier d’un gage de confiance, attribué non seulement par la team Baby & Cie regroupant un comité de rédacteurs, tous parents, et de blogueurs reconnus sur le secteur, mais aussi et surtout par les familles elles-mêmes, premières juges sur le marché.



En effet, ce sont plus de 600 familles qui ont été à ce jour recrutées pour tester différents produits et offres du marché, permettant ainsi une mise en lumière des Tops et des Flops du secteur. Après utilisation, un questionnaire détaillé est ainsi remis à chaque participant, en vue de l’obtention, ou non, du fameux sésame.





Plus d’informations : www.eluparlesjoyeusestribus.com