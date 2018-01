DynFi : Premier gestionnaire centralisé pour firewalls OpenSource

Le seul outil de gestion pour les firewalls OpenSource



Constatant qu'il n'existe aucun outil de gestion centralisée pour administrer les firewalls tels que pfSense® et OPNSense®, la société ToDoo, experte de la sécurité des réseaux depuis plus de 17 ans, lance sa dernière innovation : DynFi®, le premier gestionnaire centralisé des firewalls OpenSource.





Pour les DSI, CSO, CTO



Plusieurs millions de personnes utilisent des firewalls Open Source, c'est donc à eux et plus particulièrement aux DSI, CSO, CTO que s'adresse le logiciel DynFi.







Accélérer les opérations de maintenance et supervision



DynFi, développé en Java, permet de contrôler des centaines de firewalls grâce à une interface graphique simple et ergonomique.





Un gain de temps considérable pour les DSI



DynFi met à jour tous vos firewalls en parallèle et un clic, accélérant les capacités de réaction des DSI pour une sécurité considérablement améliorée.



Veritable tableau de bord du parc de firewalls, DynFi est l'outil indispensable qui permet une gestion sur mesure des équipements.





A la pointe de la sécurité



DynFi permet une manipulation centralisée des règles de pare-feu et de NAT, simplifiant considérablement les opérations de mise à jour des firewalls.



Grâce à une utilisation extensive des techniques d'encryption, DynFi accède de façon sécurisée à l'ensemble des firewalls et récupère automatiquement les informations essentielles : configurations, graphs d'utilisation, état du système et des processus. Ces informations sont ensuite analysées et stockées de façon chiffrée dans DynFi.





Avec le support actif de l'ANSSI



L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) est un service français créé par décret en juillet 20091. Ce service à compétence nationale est rattaché au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), autorité chargée d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.







Une tarification agressive et dégressive



DynFi s'installe très simplement sur n'importe quel système Linux ou FreeBSD. Il peut être téléchargé librement et est entièrement gratuit jusqu'à trois firewalls gérés, au-delà un système de licence s'applique.



Les prix varient de 3,5 € à 10 € par mois par équipement en fonction du nombre de firewalls gérés et de la périodicité de facturation.



DynFi est disponible en mode SaaS (hébergé) ou On Premise (auto-hébergé), en complément une offre Managed Services permet aux équipes de ToDoo de prendre en main la gestion complète de votre parc de firewalls.





Plus d'informations



Qu'est-ce que DynFi ? https://dynfi.com/fr/quest-ce-que-dynfi

Les fonctionnalités de DynFi : https://dynfi.com/fr/fonctionnalites

Comment fonctionne DynFi ? : https://dynfi.com/fr/quest-ce-que-dynfi/comment-fonctionne-dynfi

Les cas d'utilisations de DynFi : https://dynfi.com/fr/quest-ce-que-dynfi/cas-dutilisation-de-dynfi

Les Screencast DynFi : https://dynfi.com/fr/screencast

Télécharger DynFi : https://dynfi.com/fr/download

Guide de l'utilisateur DynFi : https://dynfi.com/dynfi-docs/