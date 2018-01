Livre : La psychothérapie relationnelle, de la naissance d'une profession à l'émergence d'un champs disciplinaire', par Philippe Grauer et Yves Lefebvre

La psychothérapie relationnelle représente le courant psychothérapique le plus récent, le plus innovateur mais le moins reconnu. Mais que recouvre ce concept ? Où se situe cet ensemble de psychothérapies non médicales dans le vaste champ des professionnels psys ? Quels chemins historiques et politiques ont pu conduire à cette innovation nécessaire, réglementée par des organisations privées à l’instar de la psychanalyse ? Et quelle éthique l’accompagne ?



Les auteurs éclairent remarquablement le concept de psychothérapie relationnelle dans tous ses états, qu’introduit Edmond Marc, docteur en psychologie et professeur émérite à l’université Paris X Nanterre.





Philippe Grauer a été Président du Syndicat national des praticiens en psychothérapie relationnelle et psychanalyse (SNPPsy) de 1996 à 2016. Il est directeur du Centre interdisciplinaire de formation à la psychothérapie (CIFPR) et vice-président de la Société internationale d’histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse (SIHPP). Yves Lefebvre a joué un rôle important au sein du SNPPsy. Il est membre de la Commission de déontologie de ce syndicat professionnel, formateur au CIFPR et au Mouvement d’art-thérapeutes (MAT), directeur du livre collectif Profession psychothérapeute (Buchet/Chastel) et auteur de La Foi au miroir de la psychanalyse (Salvator). "La psychothérapie relationnelle"

Auteurs : Philippe Grauer et Yves Lefebvre

Editeurs : Enrick B Editions

Format : 140 x 210 mm - 230 pages

Prix : 14,95 € ISBN : 978-2-35644-211-6

Date de parution : 15 janvier 2018





Plus d'informations : www.enrickb-editions.com