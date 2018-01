communiqué affiché 103 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Lundi 29 Janvier 2018 Zefly.fr, un comparateur de comparateurs de vols La start-up Zefly, via sa plateforme zefly.fr, offre aux internautes une nouvelle façon simple et rapide de trouver un billet d’avion au meilleur prix. Le principe, appliquer le remplissage automatique de formulaire aux comparateurs de vols en ligne pour les mettre en concurrence et supprimer les tâches répétitives et chronophages pour l’utilisateur.



Un concept inédit en France Pour réserver leurs vacances, 60% des internautes qui recherchent un billet d’avion, utilisent plusieurs comparateurs de vols avant de se décider. Pour cela, ils doivent ressaisir sur chaque site leur recherche vol : Ville de départ, la destination, les dates, le nombre de voyage,… . C’est en partant de ce constat que les fondateurs de Zefly, ont imaginé un concept inédit en France : une interface commune à tous les comparateurs de vols afin de supprimer des tâches répétitives et chronophages pour l’internaute.

Une affiliation avec les plus grands comparateurs du marché Sur Zefly, un bot informatique renseigne les comparateurs de vols et lance les recherches. L’action de l’internaute se limite donc à saisir une seule interface et à choisir les comparateurs qu’il souhaite utiliser.



Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour mettre au point la plateforme Zefly. Aujourd’hui, ils sont 8 (bientôt 9) acteurs majeurs dans le domaine des comparateurs de vols à avoir acceptés une affiliation et rendus accessibles leurs metamoteurs de recherche de vol depuis le site Zefly. Parmi eux, liligo, easyvoyage, momondo, skyscanner, kelkoo,…



Une prochaine extension du concept sur les comparateurs d’hôtels et de location de voiture



Afin d’accélérer son développement, Zefly vient d’intégrer l’incubateur "Entrepreneur Engine". Faciliter la recherche de vol est une première étape dans le business model de Zefly qui ambitionne de devenir un acteur majeur dans les recherches liées au voyage et envisage de dupliquer le concept sur les comparateurs d’hôtels et de location de voiture.



Plus d'informations : www.zefly.fr

