communiqué affiché 139 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 24 Janvier 2018 L'ACSED réaffirme sa confiance et son soutien à Stéphane Richard pour le renouvellement de son mandat L’ACSED, Association des Cadres Supérieurs et Dirigeants du Groupe Orange, réaffirme sa confiance et son soutien à Stéphane Richard pour le renouvellement de son mandat.

Stéphane Richard a souligné le 08 décembre 2017, lors des 70 ans de notre association, le rôle éminent des cadres supérieurs et dirigeants dans la réussite de l’entreprise, ainsi que celui de l’ACSED, en évoquant sa fidélité et son précieux concours dans la poursuite de son action à la tête d’Orange. C’est à cette occasion que la très nombreuse assistance, par la voix de son Président Guy Salziger, l’a assuré de son soutien, comme l’ACSED l’avait déjà fait en juin 2013 lors de l’une de ses conventions. L'ACSED rappelle qu'une de ses priorités est de contribuer à la réussite de la stratégie du Groupe dans un deal gagnant/gagnant. Elle veille et veillera à ce que les cadres supérieurs et dirigeants tirent pleinement parti du rayonnement du Groupe Orange. Avec les bons résultats du plan Essentiels 2020, le dernier baromètre social qui confirme l’attachement et la confiance des salariés dans la stratégie du Groupe, la diversification engagée dans plusieurs domaines : la banque, l’innovation (Internet des objets, Intelligence Artificielle, Start-up, Contenus), la cybersécurité… l’impératif de continuité est indispensable à la sauvegarde de la confiance à tous niveaux : salariés, clients, fournisseurs et actionnaires. Dans ce contexte, le Groupe Orange a besoin de stabilité dans sa gouvernance, en France et à l’international.



Par ailleurs, l’ACSED rappelle que la présomption d’innocence est un des principes fondamentaux de notre droit et que les faits incriminés ne relèvent d’aucune mandature à Orange.

Guy Salziger et le Bureau National.

L’ACSED est une association, loi 1901, apolitique, asyndicale et aconfessionnelle. C’est un concept original et unique dans le monde de l’entreprise, un réseau solidaire, diversifié et dynamique de plus de 2000 adhérents issus de toutes les composantes du Groupe Orange. L’ACSED a un rôle d’alerte et de vigilance auprès des dirigeants du Groupe. C’est une force de proposition écoutée. Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici

