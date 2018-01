communiqué affiché 131 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Vendredi 26 Janvier 2018 Retour en France du record du monde du plus grand puzzle Conçu par Grafika Puzzle, le plus grand puzzle du monde est désormais français. Composé de 48 000 pièces, il sera exposé pour la première fois au salon mondial du jouet de Nuremberg, du 31 janvier et 4 février. Une présentation presse est organisée en avant première le mardi 30 janvier, de 9h00 à 12h30.

Jacques Villeret aurait adoré notre puzzle : 48.000 pièces, champion du monde. Et de conception française en plus. Largement de quoi se faire inviter à dîner mercredi prochain !





Le puzzle Français retrouve des couleurs

Après des années de disette, le puzzle Français retrouve des couleurs, avec Grafika Puzzle, concepteur du plus grand puzzle jamais produit à ce jour. Créée fin 2014, Grafika Puzzle propose désormais : - Le plus grand choix de puzzles, avec plus de 4.000 références - Le plus grand puzzle du monde avec 48.000 pièces





Un voyage autour du monde en 48 000 pièces La thématique du puzzle est le voyage autour du monde avec la présentation de 30 pays et lieux remarquables de la planète. Il est également livré avec une valise invitant les acheteurs à partir à la découverte de l'ensemble des destinations présentées.

Au-delà de la thématique du voyage, Grafika Puzzle a veillé à représenter chacun des continents, en respectant leur positionnement géographique les uns par rapport aux autres et en prenant soin de n'oublier aucune religion : les églises et temples occidentaux ou asiatiques sont présents, ainsi qu'Israël, l'Arabie Saoudite ou encore l'Inde et son Taj Mahal. Ce puzzle est une invitation au voyage, dans le respect de chacun et de tous.



Ce "monstre" sera exposé en exclusivité mondiale lors du salon mondial du jouet de Nuremberg - Mardi 30 janvier 2018, de 9h à 12h30 lors de la Press Preview, réservée à la presse - Du mercredi 31 janvier au dimanche 4 février 2018 pour le grand public



Hall 10, stand C12 au Salon mondial du Jouet - Spielwarenmesse - Messezentrum, 90471 Nürnberg, Allemagne Soyez les premiers à en parler, à le photographier et à le filmer Soyez les premiers à nous inviter à dîner mercredi soir prochain à Nuremberg

Puzzle 48.000 pièces, commercialisé en exclusivité en France sur www.planet-puzzles.com



