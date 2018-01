ED Éditions (groupe CONEX) propose quatre formations certifiantes pour l’OEA

Les nouveaux cursus certifiants de ED Éditions s’adressent aux professionnels du dédouanement : acteurs de la chaîne logistique, importateurs, exportateurs, transporteurs logisticiens, entités aéroportuaires chargées de l’acheminement et du stockage temporaire de fret.

"A l’issue d’un de ces cursus agréés, les opérateurs Douane en entreprise sont réputés satisfaire au critère de compétence professionnelle requis par le Code des Douanes de l’Union en vue de l’obtention du statut OEA par leur entreprise", explique Barbara ACCAJOU, Responsable Formation chez ED Éditions.





Sécuriser les parcours professionnels



Les parcours certifiants correspondent à des compétences attendues dans le cadre d’un poste de responsable douane, exerçant dans une activité liée à la circulation internationale des marchandises.



Ils ont pour rôle de donner une dimension d’expertise sur la connaissance de la réglementation douanière :



- Le cursus certifiant "Compétences en douane, manager", s’adresse à tout responsable douane en entreprise sans spécialisation spécifique (98 heures)



- Le cursus certifiant "Compétences en douane, spécialisation accises, manager", intéresse les responsables douanes d’entités dont l’activité concerne les produits fortement taxés soumis aux droits d’accises et une réglementation particulière : obligation de comptabilité-matières et de documents pour la circulation (105 heures)



- Le cursus certifiant "Compétences en douane, spécialisation Export Control, manager", concerne les responsables douanes de sociétés dont les produits sensibles, du fait de leur technologie et leur double usage nécessitent une vigilance particulière (105 heures)



- Le cursus certifiant "Compétences en douane, spécialisation textile, manager", répond à un besoin des responsables douanes du secteur textile, en particulier pour la maîtrise des origines selon les processus d’ouvraisons (105 heures)

Ces programmes de formation sont agréés par la Direction Nationale du Recrutement et de la Formation Professionnelle (DNRFP) de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et repris sur la liste des formations sur la réglementation douanière, signalées par la Douane.





Les formations sont dispensées au siège de ED Éditions par des intervenants CONEX et des experts en poste, sur un volume d’une centaine d’heures, à planifier sur une période de 18 mois. Un tuteur suit chaque apprenant.



Ces cycles de formations certifiants sont destinés à des profils justifiant d'un niveau BAC + 2 ou de 2 à 3 ans d'expérience en services douanes / gestion / achats / administration des ventes.





À propos de ED Editions



Depuis sa création en 1936, ED Editions instruit et édite les textes officiels et avis de classement de l’administration des douanes communautaire et nationale, au travers de l’Encyclopédie Douanière. En 1989, ED Editions a été l’un des premiers acteurs en France à développer un département formation adapté aux problématiques douanières rencontrées en entreprise. Elle est filiale de l’éditeur de logiciels de dématérialisation des déclarations douanières CONEX depuis 2003. ED Editions, adhérent à la Fédération de la Formation Professionnelle, est répertorié à la FFP et qualifié ISQ OPQF depuis 2017. Les formations s’adressent aux débutants comme aux experts, des TPE, PME aux grands groupes tournés vers l’international.



Parmi les références de ED Éditions : SAFRAN, THALES, SANOFI, GEODIS, KUEHNE&NAGEL.





À propos de Conex



Créée en 1985 par Alban Gruson, juriste de formation et ancien cadre dirigeant d’une société de transit, Conex réalise 7,2 millions d’euros de CA. La société développe une gamme de produits et de services : logiciels pour le traitement et la transmission électronique des déclarations douanières, tarif douanier informatique, mais aussi : formation, audit ou conseil. Parce que, confrontées aux réglementations complexes du commerce international, les entreprises ont besoin d’outils informatiques qui assurent la traçabilité, la sécurité des écritures, et la communication avec leurs outils de gestion commerciale.



Les logiciels de Conex sont référencés dans des centaines de sociétés en France et en Europe, parmi lesquelles on compte AIR AUSTRAL - AIR France - AIRBUS - AUCHAN LOGISTIQUE - CARTIER JOAILLERIE - DHL FREIGHT - GEODIS - FEDEX - MICHELIN - SCHNEIDER ELECTRIC - GONDRAND - HEPPNER.



Fortement impliquée dans la modernisation des processus douaniers, Conex développe son activité dans le domaine de la transmission de données douanières et devient ainsi un acteur majeur de la dématérialisation.



Pour en savoir plus : www.conex.net