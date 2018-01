Absent des discussions sur le 'reste à charge zéro', l'Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires interpelle la ministre

L’objectif d’accès aux prothèses dentaires pour tous les patients pourraient être atteint sans que ce soit au détriment de la qualité. Mais la ministre de la Santé ne fait pas le choix de la transparence pour l’origine et les prix des prothèses dentaires. Les propositions de panier de soins sont destinées à favoriser les prothèses d’importation et les fabrications internes des cabinets dentaires. Sans exigence de traçabilité des matériaux utilisés et de transparence quant aux honoraires et aux techniques employées, qui interdira aux chirurgiens-dentistes de poser des couronnes achetées 15 euros en Chine ou de les faire fabriquer par leurs assistantes dentaires, avec un bloc de céramique acheté 10 euros ? La réglementation européenne fait la distinction entre le fabricant du dispositif médical et le prescripteur qui le met en service. La dissociation de l’acte de prothèses dentaires reste la véritable solution équitable et transparente pour que le patient puisse avoir accès à une prothèse de qualité au juste prix.



L’accès partiel aux professions médicales dernièrement autorisé par la réglementation européenne pourrait également permettre aux patients de bénéficier de certains soins ou certaines prothèses dentaires plus facilement et à moindre coût. La "nouvelle politique" ne change rien aux habitudes et la ministre de la Santé participe à la destruction en France de l’industrie et de l’artisanat de production au nom de l’accès pour tous aux produits en faisant abstraction de la qualité de soin et donc de la santé du consommateur.





A propos de l'UNPPD



L’Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires est la seule institution représentative de la profession. Elle représente 3700 laboratoires en France et 18 100 actifs.







Plus d'informations :



L’UNPPD est membre de la CNAMS (Confédération Nationale de l’Artisanat des Métiers de Service et de Fabrication) et de l’U2P (Union des entreprises de proximité).Plus d'informations : www.unppd.org