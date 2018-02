L'éco blanchisserie 'La Blanchisserie de Paris' lauréat du concours PM’up organisé par la Région Ile-de-France

La Blanchisserie de Paris est une "Eco Blanchisserie Industrielle" dont le métier consiste à entretenir le linge des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration.



En obtenant le label PM’up, La Blanchisserie de Paris entre dans le cercle restreint des entreprises, dont les perspectives de développement sont élevées, reconnues et soutenues financièrement par la Région Ile-de-France.



Ce soutien institutionnel, que moins de 1300 entreprises ont obtenu depuis près de 10 ans, permet à La Blanchisserie de Paris d’accélérer son développement. Fort de cette reconnaissance, la PMI s’est fixée les objectifs suivants :

- Faire travailler près de 70 salariés dans son usine de Chilly-Mazarin (91) - Atteindre les 7M€ de chiffre d'affaires - Entrer dans le cercle restreint des blanchisseries les plus écologiques de France - Etre une référence hexagonale en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE)

"Nous prévoyons de tripler notre chiffre d’affaires dans les trois ans à venir pour atteindre les 7 M€. Le gage de confiance que nous accorde la Région, et qui est adossé à une forte subvention, nous aide principalement à changer d’échelle, car c’est près de 2M€ que nous prévoyons d’investir pour augmenter notre capacité de production. Par ailleurs, nous allons structurer nos process internes et étoffer notre middle management. Dans la continuité de cette labellisation, nous souhaitons ouvrir notre capital à des investisseurs pour accélérer et amplifier notre dynamique de développement".

Cyril CORRIA - CEO de La Blanchisserie de Paris.





Le Label PM’up met en avant les valeurs fortes qui constituent l’ADN de La Blanchisserie de Paris : son potentiel de croissance, sa Responsabilité Sociétale et Environnementale et son excellence industrielle. Le communiqué de presse au format pdf, cliquez ici