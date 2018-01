communiqué affiché 206 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mardi 30 Janvier 2018 Un an après la montée au capital de Valéo, KUANTIC renforce son assise en Europe en ouvrant un bureau en Allemagne KUANTIC est désormais installé dans 6 pays européens (France, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, et Benelux) pour accompagner ses partenaires constructeurs automobiles dans le déploiement opérationnel de la télématique embarquée auprès des flottes d’entreprises. KUANTIC a activé 100 000 véhicules en 2017 sur la France via sa plateforme de télématique avec un rythme en nette accélération en fin d’année.

KUANTIC, au cœur de l’écosystème des grands constructeurs automobiles



Le groupe KUANTIC, avec ses 60 collaborateurs, est l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la télématique embarquée.



Sa stratégie combine 3 facteurs : une technologie française performante, tant matérielle que logicielle, fondée sur des standards ouverts pour permettre des partenariats applicatifs ; des contrats avec des constructeurs de véhicules mondiaux pour qui le véhicule intelligent est au centre de la stratégie de services ; une approche de vente exclusivement en mode indirect, en appui des réseaux de distribution des constructeurs auto.



"C’est la pertinence de notre approche globale qui a été remarquée par VALEO. Son arrivée au capital il y a juste 1 an, nous donne les moyens de faire face à une accélération de la croissance sur le marché du véhicule intelligent", explique Samuel VALLS, Directeur général d’AXODEL - groupe KUANTIC.





Le décryptage d’un modèle de développement vertueux



1 - Une offre technique 3 en 1 avec :

- Des boîtiers télématiques conçus par KUANTIC (gamme GP8000), répondant aux exigences de qualité et de cyber-sécurité automotive. - Une maîtrise totale de la connectivité grâce à un statut d’opérateur virtuel permettant d’optimiser la couverture réseau à moindre coût dans le monde entier. - Une plateforme de traitement, qui remonte un large spectre d’informations des boîtiers (données provenant de l’ordinateur de bord des véhicules, analyse comportement de conduite, géolocalisation des véhicules en temps réel). La restitution des données se fait soit de façon directe via le portail web Axofleet, soit via des webservices connectés aux systèmes de gestion de grandes organisations. Les clients finaux constatent un ROI en fonction de leurs priorités (fiscalité, empreinte CO², TCO, accidentologie, etc). La plateforme sait aussi lire les boîtiers d’origine constructeurs, installés en usine sur les véhicules. 2 - La technologie KUANTIC est intégrée par des constructeurs automobiles européens de tout premier plan : les boitiers de télématique embarquée sont agréés et équipent : PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall), Renault, Toyota, Daimler (Smart), Gruau. Des discussions sont en cours avec d’autres acteurs majeurs. 3 - Enfin, la filiale AXODEL accompagne les réseaux de vente des constructeurs, pour monter des offres efficaces et rémunératrices de télématique embarquée, travailler le modèle économique et l’approche commerciale dans l’écosystème de chaque constructeur. AXODEL déploie des succursales dans les marchés européens majeurs à cet effet. A propos du groupe KUANTIC



KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions d’intégration innovantes destinées au marché de la télématique embarquée.



Sa stratégie combine : - Une technologie française performante, tant matérielle que logicielle, fondée sur des standards ouverts pour permettre des partenariats applicatifs - Des contrats avec des constructeurs de véhicules mondiaux pour qui le véhicule intelligent est au centre de la stratégie de services - Une approche de vente exclusivement en mode indirect, en appui des réseaux de distribution des constructeurs auto KUANTIC est partenaire de l’institut Vedecom, l’un des principaux groupements de fournisseurs de technologies pour l’automobile connectée ( www.vedecom.fr ).





Pour en savoir plus : www.axodel.com VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital du groupe KUANTIC en 2017.Pour en savoir plus : www.kuantic.com

