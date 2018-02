communiqué affiché 197 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 31 Janvier 2018 'Mue, exposition en création numérique', projet etudiant fruit d'une approche pédagogique innovante Mue est une exposition éphémère sur le thème de la création numérique. Editée par Calasoft et réalisée par un groupe de seize étudiants du Département Audiovisuel de l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, sa conception s'appuie sur une méthode pédagogique innovante : la pédagogie en mode projet réel (PMPR).



Une exposition, issue d'une approche pédagogique innovante "Mue, une exposition numérique" a pour ambition de montrer les possibilités créatives permises par les outils technologiques modernes et la façon dont ceux-ci influençent les vies et les manières d’être. La particularité du projet MUE est d’être piloté par une approche pédagogique innovante développée par Jean-Marc Laubin, directeur de Calasoft, maître de conférence associé et membre du laboratoire de recherche DeViSu : la pédagogie en mode projet réel (#PMPR).





"Contrat de projet professionnalisant" La pédagogie PMPR préfigure ce que pourrait être un "contrat de projet professionnalisant" comme alternative et complément aux classiques contrats de stage.



Elle se caractérise de la manière suivante : - Un apprentissage en situation professionnelle réelle en partenariat avec des entreprises et des associations - Un enseignement centré sur les apprenants qui sont mis en situation de responsabilité Le réel y est omniprésent, rien n’est simulé, toutes les contraintes juridiques doivent être satisfaites et il faut atteindre des niveaux de qualité professionnels. Elle est basée sur la coopération, la différenciation et la communication au lieu de l’uniformité et la compétition. "Mue, exposition en création numérique"

Du 1er au 3 février 2018



Centre d'arts Ronzier

Boulevard Harpignies, 59300 Valenciennes Pour accéder au dossier de presse de l'exposition, cliquez ici





Plus d'information : www.mue-expo.com





Vidéos



Teaser général : https://youtu.be/cZQf77XHMR0 Teaser équipe étudiante : https://youtu.be/yKg_1ccb4EA Concept : https://youtu.be/7RakEnwDkKU Scénographie : https://youtu.be/xlg0AmP7hpg



Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com Images (cliquez sur les images pour agrandir) :

Rédacteur : Calasoft Mots clefs : exposition,valenciennes,hauts de france,numerique,pedagogie,formation,etudiants



Contact presse : Jean-Marc Laubin

Société : Calasoft



Voir tous les communiqués 197



Contact presse

LAUBIN Jean-Marc







Calasoft

Calasoft Visiter le site Imprimer Tous les communiqués Flux RSS Base de recherche