Etude : Promotion Immobilière Collaborative 2018 - Quantification du marché et analyse de la demande

La PIC, un accueil favorable auprès des porteurs de projets d ’acquisition immobilière



75% de la cible utile trouvent intéressante cette solution immobilière ce qui représente 15% de la population française déjà favorable aux autres modes de consommation collaborative. Les modes de promotion avec un accompagnement important du type promoteur / client et promoteur/particulier séduisent le plus. Les hommes, de moins de 40 ans, CSP+, en famille, urbains, habitant d’appartements sont plus sensibles à ce type de conception et représentent le plus fort potentiel pour la PIC.

Des atouts de la PIC bien perçus…

L’accès à une qualité de vie élevée pour un budget raisonnable et la conception collective sur mesure d’un cadre de vie sont les atouts clairement perçus de la consommation collaborative immobilière. La présence d’un jardin partagé à cultiver et d’espaces verts, le garage à vélos et les espaces pour enfants sont les lieux communs les plus souhaités par ces intentionnistes également en attente de mixité générationnelle et fonctionnelle. Leur sensibilité est également importante aux réalisations écologiques et environnementales du futur habitat telles que la récupération des eaux de pluies, recours aux énergies renouvelables, compostage, etc.

Mais un déficit de notoriété

La promotion immobilière collaborative demeure méconnue pour la grande majorité de la cible utile : seuls 2 porteurs de projets sur 10 en ont déjà entendu parler ne serait-ce que de nom, 11% sachant précisément à quoi cela correspond. Les points de contact digitaux, notamment le site Internet des collectivités locales et ceux des acteurs immobiliers, se révèlent les plus influents suivis par les communications de la commune / mairie et recommandations de l’entourage.

Et des freins auprès des réfractaires, notamment en lien avec le voisinage

Le principal frein des porteurs de projets n’envisageant pas de recourir à la PIC est en lien avec les voisins, avec qui ils n’ont pas envie de partager des espaces communs, craignant trop de querelles ainsi qu’une mésentente sur le projet. Au-delà, le manque de temps et de compétences pour suivre le projet ainsi qu’une crainte sur le coût financier sont également des réticences bien qu’exprimées dans une moindre mesure.







Pour accéder à la présentation complète de l'étude, cliquez ici Etude Les Français et la Promotion Immobilière Collaborative : Quantification du marché et analyse de la demande, 1ère édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 1.122 Français intéressés par la Promotion Immobilière Collaborative entre le 5 décembre 2017 et le 4 janvier 2018.