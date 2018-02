Planet of finance lance sa nouvelle plateforme et bouscule les codes de l’acquisition clients et du Compliance pour les gérants de fortune

"Planet of finance change la donne en offrant aux professionnels de la finance, qu’ils soient indépendants ou employés au sein d’une institution financière, une solution unique pour acquérir de nouveaux clients, multiplier les leviers de croissance et diminuer les coûts liés au Compliance grâce à un RoboComplianceOfficer", déclare Olivier Collombin, Associé et fondateur du site.





Un véritable site de rencontre entre épargnants et gérants



"Se démarquer et se faire connaître est de plus en plus difficile et nécessite de gros budgets. Les professionnels le reconnaissent. En conséquence, nous avons créé une solution économique pour acquérir de nouveaux clients", explique Nicolas Delorme, associé-gérant de Planet of finance.



En 2017, les professionnels inscrits sur Planet of finance ont pu présenter leur offre à des épargnants représentant des portefeuilles d’une valeur de 890 millions de dollars. Plus de 3 milliards de dollars de demandes de clients privés sont attendus en 2018.



Multiplier les leviers de croissance pour les professionnels de la finance



Dès l’ouverture du nouveau Business Corner, les professionnels ont vite compris l’atout de ce nouvel espace pour lever des fonds, promouvoir leurs produits et trouver des opportunités de fusions et acquisitions.



"Il est temps de passer au numérique et de tirer parti de la plus grande communauté de professionnels de la gestion au monde. En seulement 2 semaines, plus de 50 opportunités de collaboration ont été publiées et elles ont toutes été sollicitées", ajoute Olivier Collombin.





Diviser par 10 les coûts liés à la Compliance



Le recrutement de nouveaux clients et l’ouverture de nouveaux comptes sont un moment déterminant dans la relation entre un client et une institution financière. La charge administrative incombant aux institutions financières pour connaître son client et identifier la source des fonds est aujourd’hui plus lourde que jamais.



Grâce au RoboComplianceOfficer et son passeport financier Money-ID, les professionnels de la finance ont maintenant une vision à 360° des informations clients ainsi qu’un accès sécurisé aux documents permettant de certifier la source de la fortune du client.



"Les gestionnaires de patrimoine peuvent désormais utiliser cet outil pour qualifier leurs clients pour seulement 250 euros", souligne Alain Broyon, associé-gérant de la plateforme.





À Propos de Planet of finance







Plus d'informations: Planet of finance a pour vocation de mettre en relation des professionnels de la finance certifiés avec des épargnants. Avec une communauté de professionnels opérant à travers 63 pays et représentant des actifs administrés ou conseillés de plus de 13 trillions de dollars, il s’agit du plus grand écosystème digital dédié au secteur de la gestion de patrimoine au monde.Plus d'informations: www. Planetoffinance.com