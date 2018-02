communiqué affiché 93 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Jeudi 08 Février 2018 Adequancy, première plateforme de mise en relation dédiée au management de transition Lancée fin 2016 dans une version Beta, Adequancy est la première plateforme digitale de mise en relation spécifiquement orientée vers le management de transition. Son objectif, accompagner la digitalisation du secteur et fédérer la première communauté du management de transition en créant des relations durables entre entreprises et managers, bien au-delà du cadre de la mission.

Intégrer le management de transition dans le mouvement de digitalisation des RH Depuis 20 ans, l’univers des ressources humaines a connu une véritable révolution digitale. D'abord avec l’apparition des premiers sites d'offres d'emploi, ensuite avec le lancement de réseaux sociaux professionnels, et enfin avec la création de marketplaces dédiées aux travailleurs indépendants.



Le secteur du management de transition, apparu en France à la fin des années 80, fonctionne pourtant de manière identique depuis 30 ans : un décideur va solliciter un ou plusieurs cabinets qui vont lui proposer une sélection de 3 à 4 managers de transition inscrits dans leur base, et parfois les mêmes.





Faciliter les rencontres entre entreprises et managers indépendants

En 2017, le marché du management de transition représente environ 300M€, au tarif moyen journalier de 1200€ et une durée moyenne de 6 mois, soit environ 4.000 missions par an dont 50% sont menées directement par les managers de transition sans intermédiaires, selon les dirigeants d’Adequancy, Anthony Baron et Thomas Colin.



Adequancy s’inscrit donc dans la suite logique du mouvement de digitalisation du recrutement, et se positionne aujourd’hui comme la première plateforme dédiée au management de transition. L'objectif : faciliter les rencontres entre entreprises et managers indépendants.



"Nous souhaitons offrir aux entreprises un accès libre et direct aux managers de transition, afin que nos clients puissent les sélectionner et les impliquer en mission plus rapidement", souligne Thomas Colin.





Elargir le concept à l'ensemble des postes de management



Lancé fin 2016 dans une version Beta, pour tester la solution, les fondateurs ont recueilli une centaine de témoignages clients et managers, très réceptifs à la démarche d’innovation de la plateforme, et plusieurs missions ont déjà été réalisées via Adequancy.



"Depuis novembre 2017, nous avons apporté de nombreuses évolutions sur la plateforme (témoignages, recommandations d’anciens clients, l’extraction des CVs,…) et une nouvelle identité de marque", ajoute Anthony Baron.



Pour l’instant la plateforme n’adresse que les métiers de la finance mais les fondateurs avancent des ambitions solides pour Adequancy, avec une couverture fonctionnelle qui sera élargie à l’ensemble des postes middle et top management au cours de l’année et un lancement au UK prévu pour le dernier trimestre 2018. Anthony Baron Thomas Colin

A propos d’Adequancy



Née d'une rencontre entre un professionnel de la transition (Anthony Baron) et un Directeur Financier indépendant (Thomas Colin), Adequancy est la synthèse de deux visions complémentaires du marché : Nous vous proposons une démarche innovante basée sur la transparence.



Pour les entreprises et dirigeants, Adequancy donne directement accès à un large réseau d'experts qualifiés pour trouver facilement la "perle rare". Pour les Managers de Transition, Adequancy met en avant les expériences et compétences pour permettre à chacun de trouver plus rapidement sa prochaine mission.



L'objectif : fédérer la première communauté du management de transition en créant des relations durables entre entreprises et managers, bien au-delà du cadre de la mission.



Plus d’informations : www.adequancy.com



Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com Images (cliquez sur les images pour agrandir) :

Rédacteur : Adequancy Mots clefs : management,management de transition,entrepirse,daf,rh,



Contact presse : Anthony BARON

Société : Adequancy



Voir tous les communiqués 93



Contact presse

BARON Anthony







Adequancy

Adequancy Visiter le site Imprimer Tous les communiqués Flux RSS Base de recherche