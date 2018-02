communiqué affiché 203 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Jeudi 08 Février 2018 Avec plus de 1,3 M€ de chiffre d’affaires, AKKA lance son plan stratégique CLEAR 2022 AKKA dépasse dès 2017 ses objectifs 2018 Progression du chiffre d’affaires de +18,9%, plus forte que prévue Accélération de la croissance au 4ème trimestre Forte dynamique de recrutements qui portera la croissance 2018 Le communiqué de presse en pdf ici

- La croissance accélère au quatrième trimestre dans nos 3 Business Units (BU). Elle est soutenue par le gain de nombreux projets digitaux dans les secteurs de l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire et l’énergie. - Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’élève à 357,6 M€ en hausse de 19,4% en comparaison du T4 2016. La progression économique** est excellente : +9,4%, dont +11,6% en France, +4,9% en Allemagne et +14,7% à l’International. - À 1,3 Md€, le chiffre d’affaires 2017 est en progression de 18,9%, tiré notamment par l’augmentation de 17% des effectifs à la fin 2017. Le Groupe compte, au 31 décembre 2017, 15 515 collaborateurs (vs 13 252 fin 2016) dont 6 996 en France, 4 734 en Allemagne et 3 785 à l’International.



- Cette forte dynamique de recrutements permettra de soutenir le développement du Groupe à l’International et sur les nouveaux métiers du Digital.



ACTIVITÉ PAR RÉGION Avec des ventes de 551,7 M€, la France a enregistré une excellente croissance économique de 9,2% sur l’ensemble de l’année 2017. L’accélération constatée sur les 9 premiers mois de l’année s’est amplifiée au T4. La croissance économique s’élève à 11,6% sur ce trimestre. Dans un environnement dynamique, AKKA Technologies accélère ses gains de parts de marché dans les métiers du Digital. Cette accélération est soutenue par la forte dynamique des recrutements. La BU a recruté en net 650 ingénieurs sur l’ensemble de l’année et atteint le seuil des 7000 collaborateurs fin 2017. Cette excellente dynamique préfigure la poursuite d’une croissance forte en 2018.



L’Allemagne réalise un chiffre d’affaires de 486,2 M€, en croissance de 25,7% sur l’ensemble de l’année 2017. La progression économique s’élève à 5,6% sur la période, au même rythme que sur les 9 premiers mois de 2017. L’intégration de GIGATRONIK se poursuit avec succès, avec le déploiement de ses activités digitales dans le reste du Groupe. Après le gain, fin 2017, d’un premier projet de 7,5 M€ sur la conception d’un véhicule autonome (Autonomous Driving Assistance Systems), la BU a gagné, fin janvier, un contrat de 28 M€ portant sur des activités stratégiques pour le Groupe VW. Ces deux contrats en appellent d’autres. Ils confirment le succès du positionnement digital de la BU et son potentiel de croissance. Les activités internationales du Groupe (hors Allemagne) enregistrent un chiffre d’affaires de 296,4 M€ sur l’année 2017, en augmentation de 30,7%. La progression économique est proche de 10% et marque une nouvelle accélération au quatrième trimestre (+14,7%). Cette dynamique vertueuse est portée par l’excellente performance de l’activité Life Sciences, en augmentation de 20% en organique au T4. En outre, l’Italie (+23% au T4) et l’Europe de l’Est (Roumanie, Turquie et République Tchèque) tirent la croissance de la BU. L’Amérique du Nord et l’Asie connaissent également une forte dynamique, qui préfigure l’accélération du développement du Groupe dans ces régions.

DYNAMIQUE FAVORABLE DE NOTRE POSITIONNEMENT DIGITAL SUR TOUS NOS SECTEURS - Le Digital et les technologies du futur constituent un axe de développement majeur transversal et international. L’expertise du Groupe dans ces domaines a été fortement renforcée avec les récentes acquisitions d’Auronik, Erlkönig et GIGATRONIK. Elle est reconnue par ses clients et lui a permis de gagner de nombreux contrats. Parmi les plus importants : . Le Groupe est mandaté par un constructeur allemand pour concevoir les nouvelles générations d’Advanced driver-assistance systems. Akka développe deux briques technologiques : - Nouvelle génération de système d’aide à la conduite et au freinage : basé sur les savoirs-faire d’intégration et validation des systèmes électroniques, hardware, capteurs et softwares.



- Le développement de nouvelles fonctionnalités pour le client final portant sur l’aide au stationnement connectée du véhicule. Ces développements reposent sur les compétences du Groupe en IT, électronique embarquée et sûreté de fonctionnement. . AKKA a présenté au CES un projet de "cockpit du futur" pour véhicule connecté et autonome. Capitalisant sur son expertise en matière de technologies connectées, de software, d’intégration et de design automobile, le Groupe a notamment assuré l’intégration de tous les composants à bord, réalisé la conception mécanique et contribué au développement du concept de Smart Life on Board. . AKKA contribue à l’évolution mécatronique des liaisons au sol. Le Groupe développe un nouveau système électromécanique de transmission qui se substitue aux traditionnelles liaisons mécaniques.

. Le développement d’un démo car électrique, autonome et connecté pour un grand OEM. Ce concept de véhicule autonome de niveau 4, très proche des véhicules de série, a deux groupes motopropulseurs électriques intégré dans les roues arrières. Le Groupe a réalisé la maquette numérique 3D, l’architecture électrique et électronique, l’étude de la caisse (body in white) ainsi que l’intégration et la mise au point du véhicule.

. Un projet de conception et développement d’un applicatif web pour visualiser les performances de valorisation de déchets de l’ensemble des sites EDF et de ses prestataires. - Le Groupe a reçu en février 2018 pour la 3ème année consécutive la certification Top Employers en France, et en Allemagne1. Cette certification, menée par un organisme indépendant, récompense chaque année les meilleures entreprises en matière de pratiques RH et de gestion du personnel. AKKA a été distingué pour ses capacités en termes de qualité d’environnement de travail et de développement de ses talents.

RESULTATS 2017 ET PERSPECTIVES - 2017 - Le Groupe a dépassé, pour la 4ème année consécutive, ses objectifs en termes de chiffre d’affaires et de marges. La forte progression de ses activités dans la mobilité lui permet d’atteindre une croissance économique de 8% en 2017 parmi les toutes meilleures du secteur du conseil en technologies. - AKKA Technologies prévoit d’enregistrer un résultat opérationnel d’activité*** 2017 légèrement supérieur à 95 M€, en progression de plus de 20% par rapport à celui enregistré en 2016. Au total, le Groupe aura atteint dès 2017 les objectifs 2018 de son plan stratégique PACT 17. - 2018 - La forte dynamique de recrutements constatée en 2017 se poursuit en janvier 2018. Elle permet, combinée à l’augmentation du nombre de projets dans le digital, d’anticiper une dynamique de croissance solide avec une nouvelle amélioration des marges pour 2018. - CLEAR 2022 - Suite au succès de son précédent plan PACT 17, le Groupe communiquera son nouveau plan stratégique CLEAR 2022 le 26 février 2018. * croissance à périmètre, taux de change constants ** croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants *** résultat opérationnel calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites

