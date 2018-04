Le CNIP lance une série de web-conférences gratuites sur le thème de l'entrepreneuriat à destination des jeunes et ados

Faire de nos jeunes les entrepreneurs de demain



"Tous les jeunes rêvent aujourd'hui de faire fortune, mais avec le chômage de masse actuel, la création d'entreprise demeure une véritable sortie de secours. Pourquoi pas leur donner, dès aujourd'hui, les compétences et les outils pour parvenir à monter leur projet ?"



L’idée est lancée, Maithé Quintana, dirigeante, conférencière et conseillère en stratégie de distribution, la concrétise via une série de web conférences gratuites sur le thème de l'entrepreneuriat spécialement destinée aux jeunes, aux ados et à tous les adultes que ça intéresse.



Le principe : décliner cette formation, parrainée par le centre national de l'innovation pédagogique (CNIP), en huit modules d'1 h 30, chaque samedi, pendant deux mois. Objectif : comprendre et apprendre à faire du business.



Inscription en ligne obligatoire : www.cnip-france.fr/conférence/index/jeunes-ados.



"Avec des mots simples, et surtout beaucoup d'exemples concrets, je compte leur délivrer toutes les ficelles et le mécanisme d'une entreprise, les stratégies, les différents pôles etc", poursuit Mahité Quintana. Les web-conférences, incluent également des interventions extérieures d'experts variés (banquiers, fiscalistes, etc.), dont le discours sera systématiquement vulgarisé et simplifié pour le jeune public.





A propos de Maithé Quintana, un parcours fulgurant



Maithé Quintana, co-fondatrice et dirigeante du CNIP, est également dirigeante, conférencière et conseillère en stratégie de distribution. Elle vit actuellement entre l’Hexagone et la Guadeloupe. Avec un simple BEP secrétariat en poche, elle a gravi les échelons avec une facilité déconcertante et est devenue, en quelques années, une surdouée du business, notamment dans l’univers informatique (Club internet, Booster Group etc).



Experte en réseaux sociaux, elle est également fondatrice de fonds d’investissements privés. Avec son centre national de l’innovation pédagogique (CNIP), elle offre des outils innovants pour tous ceux, qui, comme elle, ont appris "autrement", loin des modèles proposés par l’éducation nationale.





A propos du CNIP : Apprendre autrement avec le CNIP



Le centre national de l'innovation pédagogique (CNIP) est un centre de formation et coaching pour adultes dont le siège est situé à Paris. Il met en valeur une autre façon d’apprendre en se basant sur les multi-intelligences et la pédagogie inversée.



Les formations proposées par le CNIP se basent sur une technique d’apprentissage inédite issue des neurosciences : la méthode NAPI (neuro-assimilation pluri intelligence), permettant un taux d’assimilation de l’apprenant 7 fois supérieur au méthodes classiques.



Le CNIP propose également une palette de services innovants comme des tests de personnalités, du coaching vidéo, des classes virtuelles, des web-conférences etc...



Plus d'informations : https://cnip-france.com