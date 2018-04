Groupe Convisport, premier réseau de franchises dédié aux complexes sports et loisirs indépendants

Expertise et partenariats de poids



Le nombre de complexes sportifs, notamment dans le foot en salle, a connu une croissance exponentielle depuis 2010. Fédérant des centres indépendants depuis 2006, Convifoot, a acquis un véritable savoir faire dans le conseil et l'accompagnement des gérants de ce type de structures. C’est à leur demande et avec le soutien de partenaires tels que que Coca-Cola, Heineken, Dynabuy, Joma, Playsports ou encore les fédérations Ufolep et FFF que l’association s’est transformée, depuis octobre 2017, en franchise pour les indépendants.





Accompagnement au quotidien et mise à disposition d'outils adaptés



Le Groupe Convisports met à la disposition des franchisés des services et outils conçus pour accroître leur visibilité et leur rentabilité. Ainsi, le Groupe Convisports a développé sa propre solution vidéo (avec statistiques des joueurs) permettant notamment la gestion des compétitions, des équipes et des joueurs et bientôt d'animer des communauté de joueurs, prendre en charge les réservations en ligne et donc éviter les annulations de dernière minute.



Par ailleurs, l'accompagnement au quotidien dans des domaines tels que la gestion, le marketing, le management ou l'organisation des projets sportifs a pour vocation de permettre aux franchisés de réaliser une véritable plus value en terme de chiffre d'affaire, tout en conservant une totale indépendance.





Organisation de compétitions



Des compétitions locales, régionales et nationales sont organisées aussi bien en foot 5 que sur l'ensemble des sports proposés par les franchisés. Ainsi, les Convigames permettront, dès la rentrée 2018, aux sportifs des complexes franchisés de se mesurer au travers de plusieurs sports au sein d’une même compétition.





A propos de Groupe Convisports



Issue du foot indoor, le Groupe Convisports est la première franchise française regroupant des complexes de sports et loisirs indépendants dans le but de les accompagner vers une meilleure rentabilité et de démocratiser l'accès à la pratique sportive.



Chaque complexe du Groupe Convisports a pour vocation de devenir un lieu de vie ouvert aussi bien aux fêtes d'anniversaire pour les enfants qu'aux stages sportifs ou aux académies.



Le Groupe Convisports accompagne aussi bien les sites déjà actifs depuis plusieurs années que les projets en création.



Liste des franchisés à ce jour : Soccer Indoor Caen (14), Armor Soccer (22), Events Five (31), Foot Goal (33), Temple du foot Montpellier (34), Temple du football Béziers (34), Foot Five 47 (47), Soccaroo Angers (49), Sports Indoor 64 (64), The Soccer 5 (82), Speed Soccer (92), Le Park (93), Versus Foot (94), Le Park Servon (77).



Des projets d’ouverture sont en cours en région parisienne, ainsi qu'à Toulouse, Marseille et Perpignan. "Groupe Convisports, plus qu’un sport, un état d’esprit"





Plus d'informations : www.convigroupe.fr