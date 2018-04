Imprimante à ongles Nail Printer X12 : Le nail art à l'heure de la haute technologie

"Simplifier la tâche des utilisatrices"



Petite perle du dernier salon des nouvelles technologies (CES) de Las Vegas de janvier 2018, la nouvelle imprimante à ongles Desktop "Fullmate" Nail Printer X12 entend révolutionner le domaine du nail art : rapidité et précision de l’impression, utilisation simplifiée, mémoire de stockage inédite.



"Tout a été pensé pour simplifier la tâche des utilisatrices", explique Jean-Robert Pimienta, co-fondateur de la société Venitia Distribution qui commercialise en exclusivité ce nouvel outil à destination des professionnels de l’esthétique en France.





Infinité de motifs



Dix ans après la sortie de la première imprimante à ongles, la technologie utilisée par l’imprimante Nail Printer X12 a atteint sa pleine maturité : sa capacité de stockage de 12 giga couplée à une excellente pixellisation permettent d’imprimer en haute définition une infinité de motifs, dont 760 pré intégrés, en 35 secondes.



"Le travail s’effectue aussi bien sur ongles naturels que sur ongles en résines et capsules et la tenue, de longue durée, est similaire au semi-permanent", précise Myriam Pimienta, co fondatrice de la société Venitia Distribution. L’outil est accessible aujourd’hui pour le prix de 1890 euros HT et livré avec un kit de démarrage comprenant une cartouche et un gel d’impression. La cartouche possède une durée de vie d'environ 1000 impressions (56 € HT en renouvellement).





A propos de Venitia Distribution



Créée en 2018 à Perpignan, Venitia Distribution est spécialisé dans la commercialisation de produits technologiques à destination des professionnels des soins esthétiques. Pour en savoir plus : www.venitiadistribution.com