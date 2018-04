Le Groupe Daniel adopte le bon de livraison électronique

Le bon de livraison dématérialisé signe le début d’une nouvelle ère numérique



A l’issue des tests concluants, le Groupe est prêt à déployer le système sur l’ensemble de ses activités. Si le service béton a été privilégié pour tester en priorité ces tablettes, c’est parce que cette activité est complexe, avec des notions de développement qui lui sont propres. Sur le courant de l’année 2018, tous les sites du Groupe Daniel basculeront petit à petit vers la dématérialisation. L’ensemble de la flotte, toutes activités confondues, sera équipé du dispositif. Le chauffeur reçoit sur sa tablette le bon de livraison électronique qu’il fait signer au destinataire sur chantier. Le bon dématérialisé est alors automatiquement consigné dans le système de gestion du Groupe Daniel. La gestion administrative est facilitée puisque toutes les informations, jusqu’ici consignées sur papier remontent automatiquement dans le logiciel de gestion commerciale. Les informations nécessaires à la facturation apparaissent aussitôt sur écran, supprimant ainsi la digitalisation des bons de livraison papier. Les clients reçoivent instantanément, s’ils le souhaitent, un exemplaire du bon signé par email. Ils ont aussi accès à une interface dans laquelle ils pourront visualiser tous leurs bons de livraison. Un outil qui facilite les missions du quotidien



La dématérialisation des bons de livraison présente de nombreux avantages : - En termes de sécurité, elle permet de formaliser les problèmes rencontrés lors de l’accès au chantier ou sur le chantier lui-même, photos ou commentaires à l’appui. - Sur le plan de la qualité, la solution offre une information plus juste et encore plus précise sur la livraison. Les gains apportés se font déjà ressentir en interne en terme de confort de travail pour les salariés qui sont en interaction directe avec ce support mais aussi pour les équipes d’encadrement qui disposent d’indicateurs encore plus précis grâce aux remontées d’informations nouvelles que permet cet outil. Afin de déployer le système le plus facilement possible et dans les meilleures conditions, ce sont les chauffeurs déjà opérationnels sur tablettes qui formeront leurs homologues.





À propos du Groupe Daniel

Le Groupe se concentre prioritairement sur son métier historique : l’extraction et le concassage de granulats. En parallèle, il se déploie sur les activités en aval avec le béton prêt à l’emploi pour renforcer son fonds de commerce bâtiment et travaux publics. Ce développement s’opère en fonction de la maturité des marchés et de leur intégration dans la filière de production industrielle. L’objectif est de constituer un maillage autour des carrières et à proximité des marchés de consommation, soit par la création d’installations industrielles, soit par l’acquisition de certains acteurs de ce marché.



