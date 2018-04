E-commerce : hairStore.fr primé aux Meilleurs Sites de Commerce en Ligne 2018 du magazine Capital

Après Sephora, Marionnaud et Nocibé en trio de tête, le site e-commerce hairStore.fr (basé à Clermont-Ferrand) atteint la 10ème position du classement.



Le 73ème site au top 100 du e-commerce Français(1) propose en ligne, aux particuliers, plus de 6.000 références de produits, matériel et accessoires de coiffure professionnels, parmi les marques les plus prestigieuses.





Label "Meilleurs Sites de Commerces en Ligne" de Capital



Pour bâtir ce palmarès des sites de commerce en ligne qui offrent la meilleure expérience d'achat, l'institut d'étude Statista a identifié plus de 10 000 sites marchands en France.



Après avoir sélectionné les sites les plus importants de leur secteur en fonction de leur fréquentation et de leur activité, Statista a mené une double enquête combinant une série de tests techniques conduits par des analystes sur 50 critères avec une enquête consommateur en ligne réalisée auprès d’un panel de 3 000 cyberacheteurs.



Plusieurs grands thèmes ont ainsi été analysés : ergonomie/construction du site, sécurité, moyens de paiement, achat, communication, livraison et performances techniques.





Les raisons du succès d'hairStore.fr Précurseur d'un nouveau marché : 1er site de vente en ligne de produits et matériels de coiffure professionnels

Site e-commerce en constante évolution : performant et sécurisé, en perpétuel renouvellement

Un service sur mesure, construit sur 19 années d'expérience :

Une structure dédiée (entrepôt, service client, service technique...)

Service Client composé de coiffeurs diplômés et dirigé par un Maître Artisan coiffeur

Un service logistique minutieusement organisé (99,7% des commandes expédiées sous moins de 24h)

Sélection rigoureuses des produits

Communauté engagée et fidèle : plus de 250.000 clients inscrits à la newsletter, près de 140.000 fans facebook. Les marques professionnelles les plus prestigieuses sont présentes sur hairStore.fr





hairStore.fr en quelques chiffres : 1999 : création et lancement du site internet

plus de 6.000 références

14 millions de visiteurs par an

85% de clients en France, 12% en Europe

99,7% des commandes expédiées en 24h

environ 20.000 points relais (France et étranger)

250.000 clients

4,9/5 : note générale d’hairStore.fr des internautes (1) Classement Top 100 de l'e-commerce Français - ecommercemag 2016