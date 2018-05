Pantalon multi-activités Workflex : L’expertise de Solidur au service du grand public

Couvreurs ou paysagistes, mais également randonneurs ou adeptes du jardinage, Solidur a pensé à tous : directement issu de son expérience dans l’univers de l’équipement de protection professionnel, le nouveau pantalon extensible Workflex répond à toutes les attentes des activités en extérieur.



L'expertise en matière de matériaux techniques permet aujourd’hui à Solidur de lancer un pantalon à la fois performant et accessible à tous.





Finition "peau de pêche"

Pour un prix de 38,90 euros TTC, particuliers ou artisans pourront donc bénéficier d’un pantalon léger en tissu gris polycoton qui assure une excellente résistance à l’abrasion et à l’humidité tout en apportant une sensation de douceur grâce à sa finition "peau de pêche". Grace à ses zones d’hyper-extensibilité (plus de 40%) au niveau des fesses, de l’entrejambe et des genoux, le Worklfex fait l’effet d’une seconde peau. Jamais bloqués dans leurs mouvements, les utilisateurs sont à l’aise partout et dans toutes les positions.





Bavette dos enveloppante



Les poches avec zip permettent de garder tous les objets précieux (portefeuille, clés) à l’abri de la poussière et des vols. La bavette dos enveloppante protège le bas des reins et évite l’effet disgracieux en position accroupie. Le Workflex est accessible de la taille XS à la taille XL.

Pour accéder à la fiche technique de la gamme Workflex, cliquez ici





A propos de Solidur

Depuis 1946, Solidur conçoit et fabrique des équipements de protection individuelle pour les travailleurs en extérieur. Entreprise familiale, elle a su rester au plus près des utilisateurs afin d’allier confort, permanence et protection. Sa vocation : tout faire pour libérer l'esprit des professionnels de toute contrainte sécuritaire, afin qu'ils puissent exercer pleinement leur métier.



Pour en savoir plus : www.solidur.fr