La banque d'affaires Adelandre & Co annonce sa participation à la 27ème édition du Tour de France Auto Historique

Le "Tour Auto" est une compétition réservée aux automobiles anciennes ayant participé à l’épreuve entre 1951 et 1973 ce qui en fait, avec "Goodwood Revival" et le "Grand Prix Historique de Monaco", l’une des courses automobiles historiques les plus prestigieuses du calendrier international. La compétition se déroule sur 5 jours de course entre Paris et Nice et combine des épreuves sur circuits - Dijon, Bresse, Ledenon, Castelet - et des épreuves spéciales sur routes fermées.



Adelandre & Co est le sponsor principal de la Jaguar Type E coupé no 224 pilotée par l’équipage Stéphane Darracq & Peter Come. L’automobile est un modèle coupé de série I de 1962 équipée d’un moteur de 3,8 litres de cylindrée développant plus de 300 chevaux et d’une caisse allégée dite "semi lightweight" dont les ouvrants sont en aluminium.



Unique en son genre, le Tour de France Automobile conserve comme à son origine la particularité d’associer des épreuves sur route et des confrontations sur circuits. Dans les années 1960, l’évènement, qui avait atteint une popularité incroyable, se tenait sur dix jours et opposait les plus grandes marques du moment : Alfa Romeo, Ferrari, Jaguar, Lancia, Mercedes, Porsche. Ces voitures étaient pilotées par les plus grands pilotes du moment tels Jo Schlesser, Maurice Trintignant, Henri Pescarolo, Jean-Pierre Beltoise, Lucien Bianchi, Bernard Darniche, Patrick Depailler, Gérard Larrousse, Willy Mairesse, Timo Makinen.









A propos d’Adelandre & Co



Adelandre & Co est une banque d’affaires spécialisée dans l’investissement en capital et l’accompagnement des entreprises de croissance dans le cadre de leurs problématiques stratégiques, de levées de fonds, de croissance externe et de fusions & acquisitions. Crée en 2003 par son fondateur Stéphane Darracq, Adelandre a accompagné de nombreuses start-up des secteurs internet, logiciel et digitaux en général dont en particulier les sociétés Digischool (plateforme e-éducation acquise par CREADEV), Wibilong (logiciel SaaS de la relation client acquise par Teleperformance) et Netbooster (agence interactive introduite en bourse).



Plus d’information : www.adelandre.com