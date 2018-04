Mode enfant : Une collection de t-shirts inspirés des maillots de foot signée Melijoe et Elevenparis

Couleurs de winners et numéros porte-bonheur, ces t-shirts mixtes seront parfaits pour l'événement sportif de l'été, mais pas que ...



Piles dans la tendance "maillot de foot" vue sur les podiums, ces 4 t-shirts vont faire la joie des kidsters qui pourront les mélanger à leurs vêtements préférés pour un look 100% mode.



Quoi de plus cool pour les petits supporters de mode?





En vente exclusive sur Melijoe.com





Pour accéder à la présentation complète de la collection, cliquez ici





A propos de Melijoe.com



Melijoe.com est un site de e-commerce français créé en 2007 qui distribue en ligne des vêtements et accessoires pour enfants de 0 à 16 ans. Propriété de sa fondatrice, Nathalie Genty, Melijoe a ouvert son capital à deux investisseurs majeurs : GIMV et CM CIC.



Des grands noms de la mode enfant aux griffes plus confidentielles, le site propose un large catalogue de plus de 150 marques internationales pour tous les budgets. Ainsi, Melijoe.com répond à tous les besoins vestimentaires de la naissance à l’adolescence (layette, école, sport, fête, cérémonie, plage, montagne…) avec plus de 15 000 nouvelles références chaque saison, et se singularise par une forte identité mode.