communiqué affiché 223 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 25 Avril 2018 Une Française sur 10 a déjà eu recours à la dermatologie esthétique selon une étude Arcane Research La dermatologie esthétique a déjà séduit 1 Française sur 10. Les actes anti-âge sont les plus réalisés avec un volume en hausse, notamment les injections d’acide hyaluronique. Le recours aux soins pré/post-interventions progresse. Des améliorations sont attendues toutefois et si elles se concrétisaient, elles fidéliseraient davantage les acheteuses aux marques.

La dermatologie esthétique, une réponse à la préoccupation des Françaises concernant leur apparence



La quasi-totalité des femmes sont préoccupées par leur apparence et déclarent rencontrer au moins un problème esthétique, un constat qui perdure depuis 7 ans. Le visage est fortement cité avec des problématiques anti-âge / jeunesse fortes telles que les cernes, les pattes d’oies et les rides du contour des lèvres. La cellulite et les vergetures constituent également des points de crispation. Les actes anti-âge ont vu leur volume de séances progresser et notamment les injections d’hyaluroniques qui sont les plus réalisées.





Les segments clés du marché de la dermatologie esthétique



Les cernes, rides du contour des lèvres, rides du lion et du sourire ainsi que les pattes d’oies sont les problèmes les plus porteurs pour la dermatologie esthétique "anti-âge". Au-delà de la problématique jeunesse, les tâches brunes / pigmentaires, acné / boutons, comédons et pores dilatés font également partie des préoccupations des femmes. Bien qu’une grande partie s’en remette totalement aux recommandations du professionnel de santé, le budget, le nombre réduit de séances ainsi que la naturalité des résultats sont les caractéristiques les plus influentes dans leur choix final de réaliser un acte esthétique.





Une satisfaction pour une petite majorité, mais peu de regrets des patientes



"Seules" 6 patientes sur 10 ayant réalisé des actes esthétiques en sont satisfaites, une part en hausse en 7 ans notamment grâce au contentement croissant suite aux injections. Bien que la satisfaction ne concerne pas l’ensemble des femmes, elles ne regrettent pas leur choix et auraient de nouveau recours à ces interventions si elles pouvaient revenir en arrière; de plus, elles seraient prêtes à recommander l’acte esthétique réalisé à leurs amies.





Les soins pré/post-interventions : un recours en hausse mais des optimisations attendues



Près de la moitié des femmes ayant eu recours à la dermatologie esthétique ont acheté des soins de pré/post-intervention, une part croissante en 7 ans. Les soins de convalescence représentent désormais la plus forte part de marché. La recommandation médicale représente le 1er driver des ventes. Trois quarts des utilisatrices sont satisfaites de ces produits même s’ils ne répondent pas totalement à leurs attentes. De fait, la fidélité est minoritaire et le switch de marques répandu. Les axes d’optimisation portent donc sur les dimensions les plus contributrices de la satisfaction globale des acheteuses .



Pour afficher l'infographie, cliquez ici

Etude Dermatologie Esthétique 2018, Quantification et potentiel du marché français : Soins en cabinet et Soins à domicile. 2ème édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 824 femmes ayant déjà eu recours au moins une fois à la dermatologie esthétique interrogées entre le 15 février et le 6 mars 2018.





Pour accéder à la présentation complète de l'étude, cliquez ici





A propos d'Arcane Research



Arcane Research est un institut d’études indépendant dans le domaine des études quantitatives on-line. Afin de mettre à jour nos connaissances sur les marchés et ainsi répondre le plus précisément aux attentes de nos clients, nous lançons des actions pro-actives en réalisant plusieurs études syndiquées par an. Grâce à notre communauté de 60.000 panélistes et à notre système de qualification récurrente, nous sommes en capacité d’interroger les profils les plus spécifiques.



Notre métier est la réalisation d’enquêtes patients & consommateurs via le mode de collecte quantitatif par Internet. Nous intervenons en mode “full service”, à savoir une prise en charge en interne de A à Z de toutes les étapes de l'enquête sans aucune sous-traitance.



Plus dinformations : Arcane Research est un institut d’études indépendant dans le domaine des études quantitatives on-line. Afin de mettre à jour nos connaissances sur les marchés et ainsi répondre le plus précisément aux attentes de nos clients, nous lançons des actions pro-actives en réalisant plusieurs études syndiquées par an. Grâce à notre communauté de 60.000 panélistes et à notre système de qualification récurrente, nous sommes en capacité d’interroger les profils les plus spécifiques.Notre métier est la réalisation d’enquêtes patients & consommateurs via le mode de collecte quantitatif par Internet. Nous intervenons en mode “full service”, à savoir une prise en charge en interne de A à Z de toutes les étapes de l'enquête sans aucune sous-traitance.Plus dinformations : www.arcane-research.com

Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com Images (cliquez sur les images pour agrandir) :

Rédacteur : Arcane Research Mots clefs : beaute,esthetique,dermatologie,dermatologie esthétique,anti-âge



Contact presse : Hervé Guingant

Société : Arcane Research



Voir tous les communiqués 223



Contact presse

GUINGANT Hervé







Arcane Research

Arcane Research Visiter le site Imprimer Tous les communiqués Flux RSS Base de recherche