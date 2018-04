communiqué affiché 132 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Jeudi 26 Avril 2018 Elevenparis and Melijoe reimagine 4 football t-shirts from the most famous teams Elevenparis and Melijoe reimagine 4 football t-shirts from the most famous teams, that you can buy starting from May 25 on Melijoe.com. The colors of winners and their lucky numbers are a perfect combination for any sporting event,bu t not only t hat...



The "football jersey" trend has been seen on the cat walk. These 4 t-shirts can be mixed with your favorite clothes for a look that's 100% creat ive. A sports kids dream!



Now that's cool!





Sold exclusively on Melijoe.com





Full presentation, click here





