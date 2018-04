L'écran géant circulaire de Pekason distingué par un Icona d'or

C’est une première en Europe. Installé depuis octobre 2016 à l’entrée du Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, un écran géant, anneau fermé d’un diamètre de 40 mètres, informe et oriente le public vers les différents halls. Pour cette réalisation qui a exigé plus d’un an d’études et trois semaines d’installation, son intégrateur, la PME toulousaine Pekason, vient de recevoir l’Icona d’or 2018 de la réalisation digitale.





Résolution exceptionnelle "Pekason a été l’une des premières entreprises françaises à concevoir et installer des écrans géants", souligne le chef de projet Julien Perie, "Ce projet prestigieux nous permet aujourd’hui de démontrer notre savoir-faire acquis depuis près de 10 ans en la matière."



Au-delà de ses mesures exceptionnelles, l’écran géant de 260 m2 est doté d’une résolution pixellaire exceptionnelle, deux fois plus importante que celle d’un écran TV FullHD, ce qui permet une visibilité parfaite.



"Configurable à volonté, l’écran peut être découpé en autant de zones que nécessaire ou être configuré comme un écran unique, ce qui permet toutes les audaces visuelles", précise Julien Perie.







À propos des Icona d’or



Organisé tous les 2 ans, le concours Icona d’or a été créé en 2002 à l’initiative de e-visions (anciennement le Synafel, Syndicat national de l’enseigne et de la signalétique). Les prix récompensent les réalisations du monde de l'enseigne, de la signalétique, du marquage et décor, et du digital.





À propos de Pekason Spécialiste de l’affichages digital, Pekason est un des pionniers des écrans géants en France. Depuis 2009 cette PME toulousaine a installé plus de 3000 m2 d’écrans en France. Plus d'informations : www.pekason.com