Sécurité routière : TripleA, des bornes connectées pour échapper aux accidents de la route

42% des morts de la route sont dus à des collisions frontales ou des collisions par le côté des véhicules comme la plupart des accidents de la route1.



TripleA est 100% automatique, autonome, durable : il alerte les automobilistes et les motocyclistes en temps réel, de jour comme de nuit, indéfiniment. Les bornes TripleA peuvent être implantées au bord des routes comme toutes les bornes existantes jusque-là.



TripleA est aujourd’hui la seule technologie immédiatement disponible permettant aux Institutions Publiques de protéger concrètement la vie des automobilistes et motocyclistes. Elle peut être adaptée et programmée pour toutes les morphologies routières au niveau local, départemental, comme national.



Ses modalités d’usages peuvent être également adaptées et pilotées par les autorités selon les problématiques locales ou ponctuelles à résoudre (vitesse, passage dangereux, conditions climatiques particulières, etc.).

TripleA est une innovation anticollision simple, évidente, qui transforme positivement la Sécurité Routière par une information responsabilisante. Cette information peut réduire drastiquement le nombre des victimes de la route (72 000 personnes en 2016, l’équivalent de la ville de Calais1). Elle relève d’une urgence publique : ce vendredi 28 avril 2018 comme tous les jours de l’année, :



- Il se produit moins d’accidents sur les routes que d’automobilistes et de motocyclistes mis en danger faute d’être informés d’un risque immédiat de collision. Ce qui survient le plus souvent sur les routes secondaires, dans leurs zones dangereuses, là où la visibilité est faible (500.000 km de routes sont concernées en France)1.



- 200 personnes seront blessées sur les routes de France, 75 seront hospitalisées. Elles en garderont parfois des séquelles à vie faute d’avoir été informées là où le fallait quand il le fallait.



- Ces faits couteront 110 M€ aujourd’hui2, deux fois les dépenses que l’Etat engagera (50M€) ce même jour pour la Sécurité Routière3. Ils solliciteront sans cesse les principaux Services Publics et sociaux ainsi que leurs personnels : Gendarmerie, Police, Samu, Pompiers, Hôpitaux, Tribunaux, Assureurs….



- Sans qu’il soit besoin de plus de répression, les bornes TripleA peuvent permettre d'accroitre significativement la sécuirité sur les routes de France.





Sources



(1) En 2016, 72 645 personnes ont été blessées dans 57 522 accidents corporels. La plupart des accidents interviennent sur des routes secondaires, de plus en plus sollicitées.

http://www.lemonde.fr/securite-routiere/article/2017/01/23/le-nombre-de-morts-sur-les-routes-en-legere-hausse-de-0-2-en-2016_5067697_1655513.html



Hors agglomérations, au moins 42% des personnes décédées sur les routes de France en 2016 l’ont été lors de collisions frontales ou par le côté des véhicules : la vitesse n’est qu’un facteur aggravant.

https://fr.statista.com/statistiques/513513/distribution-nombre-des-deces-route-hors-agglomeration-par-type-de- collision-france/



Par différence, les autoroutes sont des environnements très sécurisés : elles représentent moins de 4% des accidents. Sous certaines conditions, les bornes TripleA peuvent servir la sécurisation des autoroutes.

https://fr.statista.com/statistiques/506602/tues-sur-autoroute-france/



(2) Selon le Préfet Emmanuel Barbe, Délégué Interministériel à la Sécurité Routière : "Le coût pour la collectivité des accidents de la route est évalué à 40 Mds€ d'argent public [110 millions par jour]. Alors le débat sur les recettes de nos PV de 1,671 Md€, ce n'est que l'épaisseur du trait". Le seul déploiement d'agents publics, gendarmes et policiers pour contrôler, sans oublier leur matériel, pèse 3,5 Mds€.

http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-accidents-de-la-route-coutent-bien-plus-23-01-2016-5477431.php



(3) Le budget 2017 de l’Etat au titre de la Police, la Gendarmerie, les Pompiers, et la Sécurité Routière est d’environ 20 Mds€ (50M€ par jour). http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/12/21/ou-va-l-argent-de-l-etat- visualisez-en-un-coup-d-il-le-budget-2018_5233088_4355770.html





À propos de TripleA



Les bornes TripleA ont été imaginées en 2015, après le drame de Puisseguin (41 morts ; RD 17 ; 33 570, Gironde). Si les véhicules en cause dans cette catastrophe avaient pu être avertis de leur présence simultanée dans ce virage présentant une visibilité quasi nulle, leur collision aurait été évitée.



À l’origine, il y a eu une absence d’information pertinente au bon endroit, au bon moment. Ce qu’on a ensuite pu dire sur la sécurité et l’état des véhicules n’a été que des commentaires*.



TripleA est lancé par la SESR, une société franco-luxembourgeoise créée dans ce but par des professionnels de l’innovation technologique.



Plus d'informations : http://borne3a.com





(*) Parmi bien d’autres, les drames ultérieurs de Millas (4 morts, 14 blessés ; 14 décembre 2017 ; DP 612 ; 66 170 Pyrénées Orientales), celui de Manciet (27 blessés ; 25 janvier 2018 ; RN 254, 32 370 Gers) montrent que ce constat est récurrent. À chaque fois, les conducteurs des véhicules en cause n’ont pas été informés à temps d’un danger imminent.