T1 2018 : AKKA annonce une activité en croissance de 10,2%

ACTIVITÉ DU T1 2018 - AKKA connait un excellent début d’année 2018. La dynamique initiée en 2017 s’est poursuivie au premier trimestre 2018. Elle a été portée par le gain de nouveaux référencements et de projets structurants dans le digital, notamment dans le développement de systèmes de conduite autonome pour des constructeurs de premier rang dans l’automobile, l’aéronautique et le ferroviaire. - Les ventes du Groupe ont progressé de +7,8% au premier trimestre 2018 à 353,9 M€. Cette forte croissance consolidée est intégralement réalisée en organique. Retraitée du nombre de jours ouvrés et des effets de change, la croissance économique accélère à +10,2% (8,1% en 2017). - Cette forte dynamique confirme la maturité du positionnement et la régularité des performances du Groupe. Elle permet le lancement du plan stratégique CLEAR 2022. Ce plan va conforter AKKA comme leader du Conseil en Technologies dans la mobilité tout en améliorant de façon pérenne les performances financières de l’entreprise. Il va conduire le Groupe à doubler de taille à horizon 2022 tout en améliorant fortement sa profitabilité et sa génération de cash. ACTIVITÉ PAR RÉGION : Forte dynamique dans toutes les Bus

- La dynamique de croissance économique est forte dans chacune des 3 Business Units du Groupe au premier trimestre : elle est de 10,6% en France, 9,3% en Allemagne et 11,0% à l’International.



Cette dynamique est portée, comme en 2017, par la progression des effectifs de 10,1% sur 12 mois, confirmant la capacité d’AKKA à attirer les talents et compétences dans les métiers d’ingénierie du futur. Le Groupe compte, au 31 mars 2018, 16 051 collaborateurs, contre 15 515 à fin décembre 2017 et 14 578 au 31 mars 2017. La progression des effectifs de +3,5% sur le trimestre conduit à la répartition géographique suivante : 7 247 en France, 4 842 en Allemagne et 3 962 à l’International. Signe de l’internationalisation croissante du Groupe, l’ensemble des activités hors France compte désormais 55% des ingénieurs du Groupe. - Avec des ventes à 158,0 M€, la Business Unit France a enregistré une excellente croissance organique de 8,9% sur le T1 2018. La croissance économique s’élève à 10,6%, au même rythme que sur l’ensemble de l’année 2017. Elle est portée par de nombreux contrats dans les véhicules autonomes. La croissance des activités françaises profite de la forte accélération dans les Télécoms ainsi que de la progression des secteurs Automobile, Aéronautique, Life Sciences et Energie. La dynamique de recrutements reste forte, permettant à la BU France de recruter plus de 250 ingénieurs en net sur le trimestre pour dépasser le nombre de 7 000 collaborateurs pour la première fois de son histoire. - La Business Unit Allemagne réalise également un excellent début d’année. Elle enregistre un CA de 118,6 M€, en croissance économique de 9,3%. La progression organique s’élève à 7,2%. Capitalisant sur sa double expertise dans l’ingénierie et le digital, AKKA multiplie les projets dans la mobilité. La BU a gagné fin janvier un contrat de 28 M€ avec Volkswagen et remporté auprès du géant britannique INEOS un important projet pour le développement complet d’un véhicule 4x4 tout-terrain. En termes de clients, la croissance du premier trimestre a principalement été nourrie par des industriels de renom tels que Bosch, Continental, Porsche, et le Groupe VW.



- Les activités internationales du Groupe (hors Allemagne) enregistrent un CA de 77,3 M€ sur le premier trimestre, en augmentation de 8,9% en organique et 11,0% en économique. La croissance du premier trimestre est portée par l’Amérique du Nord, l’Asie, l’Italie et le Royaume-Uni. Les activités Energie retrouvent le chemin de la croissance après avoir atteint leur point bas en 2017. Elles progressent de 4,8% en organique sur le trimestre. Les activités Life Sciences gagnent un contrat prometteur pour la réalisation d’une usine du futur pour un groupe international spécialisé dans les équipements et appareils médicaux.



ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE : 13ème trimestre consécutif de croissance organique

- En entamant son 14ème trimestre consécutif de croissance organique, AKKA poursuit sa dynamique de développement et lance son plan stratégique CLEAR 2022. AKKA a déployé avec succès sa nouvelle marque unique pour renforcer son positionnement d’accélérateur d’innovation pour ses clients. Parallèlement, AKKA renforce, avec l’ouverture de son université internationale The AKKADEMY, sa marque employeur, son déploiement international et sa transformation vers les technologies du digital à forte valeur ajoutée. - L’expertise digitale du Groupe irrigue tous les secteurs et permet de gagner de nombreux contrats, portant la croissance économique d’AKKA à 10,2% au premier trimestre. Iconiq Model L5 Dans l’automobile, AKKA va développer une voiture autonome de niveau 5 à horizon 2022 pour le compte d’ICONIQ, le constructeur chinois de la mobilité connectée.



AKKA va s’appuyer sur sa combinaison unique de savoir-faire dans la mobilité grâce à son expertise en matière de technologies connectées, d’électronique intégrée, de systèmes embarqués et de systèmes électromécaniques.

PERSPECTIVES - 2018 : La forte dynamique commerciale et la vigueur des recrutements constatées en 2017 se poursuivent au début 2018. Conjuguées à l’excellente performance du premier trimestre, elles présagent une croissance solide avec une nouvelle amélioration des marges pour 2018.

- CLEAR 2022 va permettre de capter la croissance offerte par la révolution digitale en améliorant de façon pérenne les performances financières de l’entreprise pour atteindre d’ici 2022 :

• 2,5 Mds€ de Chiffre d’Affaires • 250 M€ de Résultat opérationnel d'activité2 • 150 M€ de Free Cash Flow Prochains événements :



Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018 : mercredi 25 juillet 2018

Publication des résultats du premier semestre 2018 : mercredi 12 septembre 2018





ANNEXE : TABLEAU DES CROISSANCES DU T1 2018







1 Croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants

2 2 Résultat opérationnel calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites

3 Croissance à périmètre et taux de change constants

4 Croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants





A propos d’AKKA Technologies "Le meilleur moyen de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer. Transmettons la passion des technologies."



Fondé en 1984, AKKA est aujourd’hui le leader européen du Conseil en Ingénierie et services R&D dans le secteur de la mobilité. Fort de ses 16 300 talents répartis dans plus de 20 pays, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,3 Md€ en 2017.



Partenaire d’innovation, AKKA compte parmi ses clients les principaux groupes industriels européens dans les secteurs de l’automobile, l’aéronautique et le ferroviaire mais aussi les secteurs Life sciences de l’énergie, des services, des télécoms et de la défense : Airbus Group, Alstom, BMW, Daimler, GE, GlaxoSmithKline, Renault, Safran, Thales, Volkswagen, Volvo...



AKKA fournit à ces grands groupes des solutions technologiques leur permettant d'améliorer leur processus d’innovation, leur valeur ajoutée, leur productivité et leur efficacité lors de la conception de nouveaux produits ou de nouveaux procédés jusqu’à leur industrialisation. Son positionnement géographique unique autour de son axe franco-allemand, sa capacité à délivrer des solutions trans-sectorielles et transnationales et son expertise incontournable dans les technologies du futur (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning…) lui permettent d’accompagner ses clients dans leur 2 déploiements essentiels : la mondialisation et la digitalisation. Ainsi, le Digital et les technologies du futur représentent d’ores et déjà 15% du chiffre d’affaires du Groupe.



AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537.



Plus d’informations : www.akka-technologies.com



Théo MARTIN

ACTUS



