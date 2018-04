AKKA: Q1 2018: Wachstum der geschäftstätigkeit von 10,2 %

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT IN Q1 2018:

- AKKA ist ein ausgezeichneter Start in das Jahr 2018 gelungen. Die im Jahr 2017 entstandene Dynamik setzte sich im ersten Quartal 2018 fort. Dies ist vor allem neuen Referenzierungen und strukturierenden Projekten im Bereich Digitalisierung zuzuschreiben: insbesondere bei der Entwicklung von autonomen Fahrsystemen für erstklassige Hersteller in der Automobilbranche, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Bahnindustrie.

- Mit einem Wachstum von +7,8%, verzeichnete die Gruppe im ersten Quartal 2018 einen Umsatz von 353,9 Mio. Euro. Dabei handelt es sich vollumfänglich um eine starke, konsolidierte organische Wachstumsdynamik. Bereinigt um Währungseffekte und Anzahl von Arbeitstagen, erhöht sich das Wirtschafswachstum auf +10,2 % (8,1% in 2017).

- Diese starke Wachstumsdynamik bestätigt die Reife der strategischen Ausrichtung sowie die Stetigkeit der Leistung der Gruppe. Dies ermöglicht den Start des Strategieplan CLEAR 2022, welcher die Position von AKKA als führender Technologieberater im Bereich Mobilität weiter festigen und die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens nachhaltig verbessern wird. Mit CLEAR 2022 will die Gruppe ihr Volumen bis zum Jahr 2022 verdoppeln und gleichzeitig die Rentabilität und die Cashflow-Generierung verbessern.

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT IN DEN REGIONEN : Starke Dynamik in allen BUs



- Alle drei Business Units der Gruppe verzeichneten im ersten Quartal eine starke Dynamik des Wirtschaftswachstums: 10,6 % in Frankreich, 9,3 % in Deutschland und 11,0 % in den übrigen Ländern.



Wie bereits 2017 ist diese Dynamik mit einer Erhöhung der letzten 12 Monate des Personalbestands um 10,1 % verbunden, die auch ein Beleg für die Fähigkeit von AKKA ist, im Engineering-Bereich Spitzenkräfte und das Know-how der Zukunft anzuziehen. Die Gruppe zählte am 31. März 2018 16.051 Mitarbeiter im Vergleich zu 15.587 Mitarbeitern Ende Dezember 2017 und 14.578 Mitarbeitern am 31. März 2017. Mit einer Erhöhung von +3,5% im ersten Quartal verteilt sich der Personalbestand wie folgt auf die Regionen: 7.247 in Frankreich, 4.842 in Deutschland und 3.962 in den übrigen Ländern. Die Beschäftigung von 55% der Ingenieure außerhalb Frankreichs, ist ein Zeichen für wachsende internationale Präsenz der Gruppe.

- Mit einem Umsatz im Wert von 158 Mio. Euro verzeichnete die Business Unit Frankreich im ersten Quartal 2018 ein ausgezeichnetes organisches Wachstum von 8,9 %. Das Wirtschaftswachstum betrug in diesem Quartal 10,6 %, insgesamt im Gleichschritt mit 2017. Die Leistung ist vor allem den zahlreichen Verträgen für autonome Fahrzeuge zuzuschreiben. Das Geschäftswachstum in Frankreich ist vor allem auf die Beschleunigung des Geschäftsbereich Telekommunikation, sowie auf das Wachstum in den Sektoren Aerospace, Life Sciences und Energie zurückzuführen. Die starke Dynamik bei Einstellungen setzte sich weiter fort und ermöglichte der Business Unit Frankreich die mehr als 250 Ingenieure im Verlauf des Quartals einzustellen (netto), sodass die Mitarbeiterzahl zum ersten Mal in der Geschichte der BU auf über 7.000 stieg.