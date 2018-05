Bilan de la 25e édition des Journées des chemins

33 chantiers sur toute la France. De l’Aveyron au Pas-de-Calais, de l’Indre au Jura, en passant par les Vosges, la Bourgogne, le Calvados ou encore la Haute-Savoie et la Seine-et-Marne… les chantiers n’ont pas manqué. Retrouvez l’intégralité des chantiers ici. Les Journées des Chemins sont une occasion de mettre en avant la contribution bénévole des pratiquants, qui ne se limite pas, fort heureusement, à une seule journée par an, des chantiers ont aussi lieu toute l’année.

Des tonnes de déchets ramassés et une cinquantaine de kilomètres de chemins entretenus ou rouverts sur tout le territoire. Cette année encore, pour la 25e édition, des dizaines de particuliers, associations, élus locaux, partent sur le terrain avec serpes, tronçonneuses, tractopelles pour débroussailler des kilomètres de chemins et ramasser des dizaines de tonnes de déchets.

Des dizaines de bénévoles motivés. Tous les bénévoles ont beaucoup donné pour faire de leur chantier une réussite, saluée par les élus locaux et la presse locale. Le CODEVER les félicite pour leur courage et les remercie pour leur participation active à l'entretien du patrimoine et de la nature.



Une manifestation conviviale, intergénérationnelle et grand public. Comme chaque année depuis 1994, les randonneurs motorisés (clubs 4x4, moto, quad et SSV) formaient le gros des troupes, épaulés par des usagers locaux vététistes, marcheurs, cavaliers. Les Journées des Chemins demeurent appréciées pour leur convivialité et le rapprochement qu'elles permettent d'opérer entre les diverses activités et générations.

Journées des Chemins : un rendez-vous citoyen. Organisées par le CODEVER chaque année début avril, les Journées des Chemins sont destinées à sensibiliser l’opinion publique à la disparition des chemins et à réhabiliter l’image des pratiquants de loisirs verts. Dans toutes les régions, les clubs de 4x4, de moto, de quad invitent les randonneurs pédestres, les vététistes, les cavaliers, les pêcheurs, les chasseurs à se joindre à eux pour rétablir des itinéraires qui disparaissent faute d’usage ou d’entretien.





Le Codever vous donne rendez-vous en 2019 pour fêter ensemble les 25 ans de l’opération

www.journeesdeschemins.fr