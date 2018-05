communiqué affiché 112 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Vendredi 18 Mai 2018 Adequancy, un nouvel Open EcoSystème pour les cadres RH indépendants Adequancy lance sa nouvelle plateforme dédiée aux fonctions ressources humaines "www.RH-Adequancy.com", dans la droite ligne de sa stratégie de développement.





Mise en relation directe entre dirigeants et manager de transition RH Après le lancement de sa plateforme de mise en relation entre dirigeants et managers de transition sur les fonctions financières fin 2017, Adequancy a mis en ligne sa nouvelle plateforme dédiée aux professionnels indépendants de la fonction RH au niveau top et middle management.Dans le marché du management de transition , la demande client sur les ressources humaines, représente environ 20% des missions réalisées chaque année. Il était donc impératif pour Adequancy de rapidement se positionner auprès de cette population, et cela dans la droite ligne de son plan de développement reposant sur la verticalisation de sa plateforme à l’ensemble des fonctions de cadres dirigeants indépendants.





L'inscription en tant que manager de transition RH garantit une visibilité directe auprès des clients qui accèderont ensuite librement au profil du candidat (expériences, expertises, disponibilité) et pourront prendre contact avec lui dans le cadre d'un futur recrutement sous forme de mission.





La plateforme regroupe d’ores et déjà plus de 500 managers inscrits en ligne et les dirigeants d' Adequancy prévoient de réunir plus de 2000 managers sur leurs sites d’ici la fin de l’année 2018. A partir de septembre, ils annoncent également sortir de nouvelles plateformes élargies à d’autres fonctions et un lancement d’Adequancy au Royaume-Uni pour le dernier trimestre.



"Les études récentes montrent une montée importante des nouveaux modes de collaboration dans les entreprises, notamment avec les indépendants dits "Freelances". Les dirigeants doivent se préparer à gérer demain de 30% à 50% d’effectifs non salariés et c’est dans cette optique que nous avons pensée Adequancy", Thomas Colin, co-fondateur d’Adequancy.





Née d'une rencontre entre un professionnel de la transition (Anthony Baron) et un Directeur Financier indépendant (Thomas Colin), Adequancy est la synthèse de deux visions complémentaires du marché et propose une démarche innovante basée sur la transparence.



Pour les entreprises et dirigeants, Adequancy donne directement accès à un large réseau d'experts qualifiés pour trouver facilement la "perle rare". Pour les Managers de Transition, Adequancy met en avant les expériences et compétences de chacun pour permettre à tous de trouver plus rapidement sa prochaine mission.



L'objectif : fédérer la première communauté du management de transition en créant des relations durables entre entreprises et managers, au-delà du cadre de la mission.



