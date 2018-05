communiqué affiché 110 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mardi 22 Mai 2018 Hozana, réseau social de prière, enfin en anglais et en espagnol Fort de son succès, Hozana, le réseau social de prière chrétien qui réunit plus de 160 000 priants francophones dans le monde entier, se lance enfin à l’international. Les préinscriptions sont ouvertes, pour un accès en avant-première à la version Beta, en anglais (en.hozana.org), et en espagnol (es.hozana.org). Hozana, réseau social de prière









La prière changera le monde



Thomas Delenda, le jeune fondateur français d’Hozana, confie : "Vraiment je le crois profondément : la prière peut transformer nos cœurs et elle peut changer le monde", avant d’annoncer son objectif : "Être un jour des centaines de milliers, des millions, des dizaines voire des centaines de millions de personnes à prier ensemble sur Internet et sur mobile".





Déjà 160 000 inscrits dans le monde entier



À ce jour, l’édition francophone d’Hozana rassemble plus de 160 000 priants, et comptabilise 300 000 visites par mois : en France, en Europe, en Afrique, sur tous les continents. Cécile, une utilisatrice, témoigne : "Continuez ! Car beaucoup de personnes ont besoin de prières pour commencer à prier et ont besoin de ne pas se sentir seules dans ce vaste monde. Avec internet on peut avoir des millions d'amis, paraît-il. Pourquoi ne pas avoir des millions de frères et de sœurs dans le Christ ? N'est-ce pas ainsi que nous vivrons au Ciel ?".



Face à l’enthousiasme de ses utilisateurs, Hozana poursuit sa mission et lance Hozana en anglais, et en espagnol : teaser et préinscriptions sur en.hozana.org et sur es.hozana.org. Les personnes ayant invité au moins deux amis à se préinscrire bénéficieront d’un accès en avant-première à la version Bêta du site.





Comment ça marche ?



Sur Hozana, chaque priant peut s’inscrire à des centaines de communautés de prière, animées aussi bien par des fidèles, des communautés religieuses, des médias et autres organisations chrétiennes. Il en reçoit les publications et peut prier pour et avec les autres membres, y déposer des commentaires ou des intentions de prière. Chacun peut aussi créer sa communauté de prière, pour organiser des prières autour d’intentions particulières en y invitant ses proches.





