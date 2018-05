Une oeuvre originale de Cesare Catania dévoilée en marge du Festival de Cannes

Après l'indéniable succès obtenu lors de l'exposition au Grimaldi Forum à Monaco lors de la Rolex Master Cup au début du mois de mai, Cesare Catania, l'un des artistes italiens les plus prolifiques du moment , marque une nouvelle fois de son emprunte la Côte d'Azur Cesare Catania a ainsi présenté, le 14 mai 2018, lors d'une soirée de gala sur le toit du Radisson Hotel dont il était l'invité d'honneur, une de ses sculptures en silicone et acrylique. L'oeuvre a été dévoilée en présencede nombreux VIP tels que l'actrice Farrah Abraham et la star de Bollywood Mallika Sherawat.

Passé maître dans l'art d'associer des materiaux supposés antagonistes, comme le silicone et l'acrylique, Cesare Catania continue d' étonner la critique internationale, tant par la force de ses oeuvres que par le maîtrise de ses techniques.





A propos de Cesare Catania



Cesare Catania est né à Milan le 1 Février 1979. Ingénieur et artiste, il mêle dans ses tableaux tradition (utilisation de matériaux tels que le plâtre, le bois, la pierre, la peinture à l’huile) et innovation (utilisation de matériaux de silicone et acrylique) : ils sont toujours une “capture d’écran” d’actions et sentiments, extrême synthèse entre l’ermetisme et l’attention au détail.



Exposé notamment à Westminster et au Louvre, après avoir été invité à la 7ème biennale d’art internationale de Montecarlo en septembre 2016, Cesare Catania est également auteur de "Genesis", ouvrage traitant de l'art contemporain.



Informations et contact Cesare Catania ART ingenuity works - paintings - sculptures Art Gallery: Via Del Progresso 18 - 20125 - Milan (IT) IG: @art_cesarecatania Special Credits to Event Organization: Bakana Photographer of the Night: Jacky Jac Productions Videomaker of the Night: Michele Guelfi and Sense 6 Production