communiqué affiché 207 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Jeudi 24 Mai 2018 Ouverture de la nouvelle boutique Caron Paris designée par l'agence Next Step Design Le créateur de parfums Caron Paris a inauguré mardi 15 mai une nouvelle boutique rue du Roi de Sicile dans le Marais. Le design de cette nouvelle vitrine a été confiée à l’Agence de communication globale Next Step Design, chargée de moderniser son image, tout en respectant ses codes et son histoire. Avant-gardiste de la rue François 1er au faubourg Saint-Honoré, la marque Caron Paris, créée en 1904, a toujours implanté sa griffe dans les quartiers les plus prestigieux de la capitale. Depuis ce mardi 15 mai 2018, Caron Paris a ouvert une nouvelle boutique rue du Roi de Sicile dans le Marais. Pour ce faire, la Marque a fait appel à l’Agence de communication globale Next Step Design, chargée de moderniser son image, tout en respectant ses codes et son Histoire. L’Agence l’a faite évoluer en liftant en douceur les codes Art Déco, vers un univers plus moderne soutenu par des matériaux contemporains, tout en restant en harmonie avec l’Art de la Mode. Les arabesques disparaissent pour ne mettre en valeur que les divers parfums, poudres et accessoires. Elle a mis en lumière les fontaines en cristal Daum de manière originale, afin de faire ressortir la couleur des divers jus. Elle a dessiné des mobiliers noir ou blanc mats, dorés brossés qui mettent en valeur les parfums, poudres et accessoires, posés sur des plans de travail en quartz noirs pailletés.



A propos de Next Step Design



Next Step Design dispose d'un bureau d’étude composé de designers et architectes chargés de mettre en valeur les marques et produits clients dans différents types d’univers : les boutiques, les stands, les corners ou show-room. L'agence a pour vocation de concevoir et dessiner une charte graphique et suivre toutes les phases de réalisations des projets. Next Step Design dispose d’une bibliothèque de matériaux les plus récents et performants pour optimiser ses créations, ceci dans le cadre d’une garantie décennale.



Plus d'informations : Next Step Design dispose d'un bureau d’étude composé de designers et architectes chargés de mettre en valeur les marques et produits clients dans différents types d’univers : les boutiques, les stands, les corners ou show-room. L'agence a pour vocation de concevoir et dessiner une charte graphique et suivre toutes les phases de réalisations des projets. Next Step Design dispose d’une bibliothèque de matériaux les plus récents et performants pour optimiser ses créations, ceci dans le cadre d’une garantie décennale.Plus d'informations : www.nextstepdesign.fr





Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com Images (cliquez sur les images pour agrandir) :

Rédacteur : Next Step Design Mots clefs : architecture,parfumerie,caron paris,commerce,luxe,design



Contact presse : François-Eric DUCRUET

Société : Next Step Design



Voir tous les communiqués 207



Contact presse

DUCRUET François-Eric







Next Step Design

Next Step Design Visiter le site Imprimer Tous les communiqués Flux RSS Base de recherche