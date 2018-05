Adeline Blondieau, invitée d'honneur du Zen Attitude Tour, le 30 juin au Parc de Sceaux

Zen Attitude Tour



30 juin 2018, 10h00 - 18h30

Parc de Sceaux



Entrée libre



Inscription sur www.eventbrite.fr/e/billets-zen-attitude-tour-2018-37334066197

Accréditation presse : www.zenattitude-tour.com/presse

Sur la scène se produiront plusieurs artistes dont les invités d'honneur de cet évènement, l'actrice Adeline Blondieau, qui dirigera une grande séance de yoga et le musicien international, Raghunath Manet, qui jouera de la "Vina", instrument traditionnel de musique indienne. Plusieurs stands accueilleront des professionnels du bien-être, des blogueurs et des commerçants.



Les participants seront appelés à venir habillés d'un haut de couleur jaune, symbole de lumière.



Cette première édition sera dédiée à une cause santé : l’endométriose, maladie qui touche 1 femme sur 10. Le Yoga en France : - 3 millions de yogistes en France (source Esprit Yoga)



- Un public qui se diversifie : les hommes s'y mettent aussi et représentent aujourd'hui 30% des adeptes, soit deux fois plus qu'en 2011 (source France TV Info)



- 80 % des yogistes pratiquentla yoga comme allié à leur sport à des fréquences allant de 1 à 7 pratiques par semaine (source Yoga du coureur)



- Une augmentation de la fréquentation des salles de yoga de l'ordre de 15 à 20% par an (source Le JDD)



Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici