Flexi-Entrepreneur, spécialiste du portage salarial, certifié ISO 9001 par le Bureau Veritas Certification

Par cette distinction, Flexi-Entrepreneur marque sa ferme volonté de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue pour assurer à ses clients, salariés en portage salarial et partenaires une qualité de service conforme aux meilleurs standards internationaux.

Pour Flexi-Entrepreneur, l’acquisition de la certification ISO 9001 a plusieurs objectifs :

- Consolider les acquis.

- Valoriser le travail effectué depuis l’origine de la société.

- Améliorer l’organisation et le fonctionnement de la société de manière continue en restant conforme aux exigences liées à cette certification.

- Augmenter les standards du secteur du Portage Salarial, un secteur en plein développement où cohabitent des pratiques très disparates.



Daniel Pardo, fondateur et dirigeant de Flexi-Entrepreneur souligne: "Cette certification est l’aboutissement d’une démarche commencée dès l’origine de la société en février 2015 qui a mobilisé toutes nos compétences. Flexi-Entrepreneur est reconnu pour son professionnalisme et sa rigueur de gestion et il semblait important de formaliser cette démarche par l’obtention d’une certification ISO9001 par un organisme mondialement reconnu. Je m’étais engagé à en faire une priorité absolue pour l’année 2018, c’est chose faite. Pour cela, Flexi-Entrepreneur a été audité à deux reprises : dans un premier temps par un cabinet externe afin de vérifier sa conformité avec la norme et dans un deuxième temps par le Bureau Veritas Certification, qui a délivré la certification pour une durée de 3 ans."







A propos de Flexi-Entrepreneur



Flexi-Entrepreneur est une société spécialisée en portage salarial basée à Paris, dans La Grande Arche de la Défense. Créée en 2015 par Daniel Pardo, ancien manager de transition doté d’une expérience en gestion de plus de 15 ans dans des grands groupes où il a optimisé des structures de 20 millions à plusieurs milliards d’euros. Il est l’auteur de 4 livres sur le travail indépendant dont travaillez comme indépendant en mode mission.



Plus d'informations : www.flexientrepreneur.com





A propos de la norme ISO 9001:2015



La norme ISO 9001:2015 certifie le système de management de la qualité de la société. Celle-ci est accordée aux entreprises qui démontrent leur aptitude à fournir des produits et services conformes aux exigences légales et réglementaires et aux exigences des clients et l’existence d’un système cherchant à accroître la satisfaction de ces derniers.





A propos du Bureau Veritas Certification



Bureau Veritas Certification est un organisme de certification indépendant et reconnu, accrédité par plus de 40 organismes nationaux et internationaux. Bureau Veritas Certification dispose de 6 000 auditeurs qualifiés dans plus de 100 pays. Avec environ 100 000 clients, Bureau Veritas Certification a émis plus de 100 000 certificats à travers le monde, il est le leader mondial de la Certification.