Communiqué de presse Vendredi 08 Juin 2018 Eden et Sens, un nouveau parc ludique et pédagogique aux portes de Bergerac Ferme et exploitation bio depuis 2016, Eden et Sens étend son activité avec l'ouverture, depuis le 1er juin, d'un parc axé sur la découverte ludique de la nature, de l'agriculture et des sciences naturelles.

Un site ludique pour une meilleure connaissance de la nature À 5 kilomètres du centre ville de Bergerac, l’ouverture le 1er juin d’Eden et Sens vient enrichir l’offre du Périgord en matière de sites naturels d’exception. Aboutissement d’un projet aux nombreuses facettes naît en 2016, ce nouveau parc ludique et pédagogique propose à ses visiteurs une immersion dans un écrin de verdure au service d’une meilleure connaissance de la nature et des sciences naturelles.



"Se divertir en apprenant, voilà l’objectif d’Eden et Sens", précise Emmanuel Reclus, ingénieur agronome et cofondateur du parc, "Biologie, géologie mais encore histoire ou astronomie, les domaines de connaissances qui peuvent être appréhendés par une balade en nature sont innombrables."





Un site dédié à l’apprentissage pour mieux connaitre la nature qui nous entoure L’aventure Eden et Sens a cependant débuté bien avant le parc pédagogique. Dès 2016, une exploitation agricole bio voit le jour sur un hectare de terrain. Y sont associés 1000 m2 de serres. Les étés, le domaine accueille des marchés gourmands de producteurs locaux ainsi que des événements culturels, pièces de théâtre et concerts.



Aujourd’hui, plus de 3 hectares et demi sont déjà aménagés. Le parc est organisé en quatre zones : le vignoble, qui héberge une collection de cépages de raisins de table, à déguster la saison venue, le verger, qui accueille près de deux cent arbres fruitiers, la roseraie, avec ses 350 rosiers grimpants et la ferme enfin qui permet de découvrir différentes races d’animaux (ânes, chèvres, moutons, volailles en tous genres).

"Avec ses parcours découvertes, ses jeux concours et ses soirées festives, ce parc est un concentré d’idées pour apprendre tout en s'amusant, découvrir la faune et la flore, s'initier à l'astronomie ou à la géologie et se reconnecter avec la nature", résume Emmanuel Reclus.





A propos d’Eden et Sens



D’abord exploitation maraîchère bio, Eden et Sens propose aujourd’hui toute une série d’activités liées à la découverte de la nature et de l'agriculture, dans un cadre naturel et une ambiance ludique et festive.









Informations pratiques

Eden et Sens Béluzie 24130 Ginestet GPS : 44°53'47.1"N 0°27'44.9"E Le parc est ouvert de 10 heures à 20 heures Juin et septembre : les mercredi, vendredi, samedi et dimanche Juillet et août : tous les jours sauf lundi Tarifs : Adultes : 5 euros Enfants : 3,50 euros http://eden-et-sens.com

