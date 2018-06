communiqué affiché 103 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Jeudi 07 Juin 2018 Les Editions Happyparents lancent un serious game 'Apprendre facilement la Conjugaison' sur plateforme e-Learning Chamilo Après une phase pilote, les Editions Happyparents annoncent la commercialisation du serious game "Apprendre facilement la Conjugaison" sur plateforme e-Learning Chamilo. A travers un parcours jonché d’astuces pédagogiques, piloté par une animatrice et son fidèle perroquet Félix, l’enfant ou l’adulte va découvrir et mémoriser facilement cette fameuse conjugaison française et sa logique.

La conjugaison représente une partie importante de l’orthographe, qui reste un vrai problème aujourd’hui





Une demande des utilisateurs pour un environnement ludique



"Nos clients ayant utilisé le jeu vidéo en ligne que nous avons réalisé pour les tables de multiplication - Régulièrement sont mises en avant dans les médias les difficultés liées à la maîtrise de l’orthographe. Or, même si quelques outils permettent aujourd’hui de s’améliorer, ils sont souvent positionnés sur de la remise à niveau avec la révision d’un ensemble de règles. Il manquait une démarche spécifique à la conjugaison, dès les premiers apprentissages (CE1), s’inscrivant dans une vision complète et structurée."Nos clients ayant utilisé le jeu vidéo en ligne que nous avons réalisé pour les tables de multiplication - Qui veut être Champion des multiplications nous ont demandé la même approche pour la Conjugaison", explique Bernadette DULLIN, auteure du Secret de la Conjugaison . "Les enfants (mais aussi les adultes !) ont besoin d’un environnement ludique pour ce genre d’apprentissage qui peut sembler rébarbatif".





Des innovations pédagogiques qui minimisent l’effort de mémoire



L’utilisation d’informations déjà mémorisées par l’utilisateur dans sa vie courante, combinée à des mots magiques, lui permettent de trouver facilement des réponses sans effort de mémorisation supplémentaire ("les enfants conjuguent juste à l’oral" aiment à dire Bernadette DULLIN). Par ailleurs quelques tableaux clés rendent cet apprentissage logique. Et finalement, c’est en jouant que l’enfant mémorise ce qu’il reste à apprendre, le tout dans le plaisir et la joie.



L’utilisation de la plateforme e-Learning Chamilo et d’Articulate Storyline Afin de guider l’utilisateur dans sa démarche d’apprentissage, HAPPYPARENTS a opté pour une approche e-Learning dans un contexte "Serious Game". La plateforme retenue est Chamilo, une solution open-source avec plus de 500 000 utilisateurs dans 25 pays, déjà utilisée pour le jeu sur les multiplications. Pour l’environnement "Serious Game", c’est Articulate Storyline qui a été sélectionné.





Une première étape et un mode d’inscription forfaitaire avec accès à 2 modes de fonctionnement







Un premier mode de fonctionnement est centré sur l’apprentissage de base et guide l’élève à travers le parcours complet. L’enfant a accès à des trophées à imprimer, à chaque étape, et un diplôme à la fin. Ses accompagnateurs (parents, enseignants, soutien scolaire) peuvent suivre ses progrès. La première version de l’application comprend l’apprentissage des modes, avec un zoom sur le mode infinitif, et les 4 temps simples de l’indicatif (Présent, Imparfait, Futur et Passé Simple). Elle sera complétée par la suite avec les temps composés de l’indicatif et les autres modes (Impératif, Conditionnel, Subjonctif, Participe). L’inscription s’effectue à travers un abonnement annuel de 25 € par famille.Un premier mode de fonctionnement est centré sur l’apprentissage de base et guide l’élève à travers le parcours complet. L’enfant a accès à des trophées à imprimer, à chaque étape, et un diplôme à la fin. Ses accompagnateurs (parents, enseignants, soutien scolaire) peuvent suivre ses progrès.

Dans l’autre mode de fonctionnement il n’y a plus de notion de parcours et chacun peut accéder à son besoin du moment (apprentissage d’un temps particulier, exercices de révision, etc..).





A propos des Editions HAPPYPARENTS



Les Editions HAPPYPARENTS, fondées par Bernadette et Eric Dullin, proposent des méthodes pour les apprentissages de base (ex : tables de multiplication, conjugaison), distribuées dans plus de 30 pays, ainsi que des formations sur plateforme e-Learning à destination des enfants, des parents et des éducateurs, pour les apprentissages du primaire et du collège (maths, français, anglais, apprendre à apprendre).

Des modules de formation (soutien scolaire maths/français/anglais, coaching scolaire et familial, animation d’ateliers Stress, Relation, Parentalité, etc.) sont également proposés pour les parents, professionnels de l’enfance et thérapeutes. Plus de 200 professionnels ont suivi les formations HAPPYPARENTS.



Plus d'informations : www.happyparents.com



