Livre 'Comment protéger votre vie numérique', guide pratique pour éviter les pièges d'une époque ultra connectée

La cybercriminalité est un fléau qui fait chaque année plus de victimes, mais qui ne doit pas être pris comme une fatalité. Il suffit souvent de quelques précautions simples et d’un peu de vigilance pour déjouer les pièges et attaques lancés par des individus aussi cupides que malveillants. Que l’on soit utilisateur d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, les attaques et arnaques numériques ont de multiples visages. "Comment protéger votre vie numérique" s’adresse ainsi à tout internaute, qu’il soit utilisateur d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, et ne nécessite aucune connaissance technique préalable. Il a pour but d'amener le lecteur à utiliser les bons outils et appliquer les bonnes méthodes pour se protéger contre toutes les formes de cyber menaces et parvenir à :

- Garder son ordinateur, sa tablette, son smartphone à l’abri des virus, des vers, des espions et autres malveillances. - Ne pas se faites piéger par les arnaques et escroqueries diffusées sur le net. - Acheter et payer sans risque sur Internet. - Réagir et réparer après une attaque. - Conserver ses données confidentielles à l’abri des indiscrétions. - Préserver sa vie privée vis-à-vis des géants du net, et en particulier des réseaux sociaux. - Protéger ses enfants contre les dangers du net. - Etre conscient de l’importance de faire des sauvegardes. - Faire face aux défaillances du matériel. - Apprendre à connaître les lois qui protègent l'utilisateur et savoir quels sont les recours A propos de l'auteur



Michèle GERMAIN, ancien ingénieur dans un grand groupe de téléphonie, a déjà signé plusieurs autres guides pratiques à la portée de tous : "Informatique & Numérique pour les seniors - 4e édition", "La tablette numérique à l'usage des Seniors - 3e édition" et "De la téléphonie au smartphone… pour les débutants".





"Comment protéger votre vie numérique, ordinateur, tablette, smartophone, internet,... Ayez les bons réflexes"

Auteur : Michèle GERMAIN

Editeur : Editions du Puits Fleuri

220 pages - Format 15 x 21 cm

ISBN : 978-2-86739-615-1

Prix : 22,50 € (+ 4 € de port)

Disponible en librairies ou sur www.puitsfleuri.com