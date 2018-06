communiqué affiché 107 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Lundi 11 Juin 2018 Les cartes du monde sont fausses, Partir.com le prouve avec un outil web ludique et pédagogique Chacun pense bien connaître les cartes du monde ainsi que leurs proportions, apprises à l'école et utilisées sur l'ensemble des supports visant à représenter la planète. Or elles sont en réalité très déformée, puisqu'il est impossible de reproduire une sphère sur un plan. La projection la plus utilisée, celle de Mercator, conserve ainsi la forme des pays mais pas les distances et les superficies. Pour illustrer le phénomène, le site partir.com a mis en ligne un outil ludique permettant de visualiser les déformations des planisphères.

La taille des pays n'est pas respectée

Plus on s'écarte de l'équateur plus les tailles et surfaces sont augmentées par rapport à la réalité.

Par exemple, le Brésil est 4 fois plus grand que le Groenland alors que sur la carte, la surface du Groenland paraît 2 fois plus grande que celle du Brésil.









Les distances sont fausses

La carte de Mercator n'a pas d'échelle. Les distances sur l'équateur sont représentées 10 fois plus petites qu'aux pôles. Déplacez la règle et observez les variations d'échelle. Ex : la même distance sur la carte est multipliée par 7 entre l'équateur et les pôles.

Les trajets les plus courts ne sont pas ceux que l'on croit



Pour un vol Paris / Los Angeles, pourquoi faut-il passer par le Groenland ? Parce que c'est le chemin le plus court !









Pour accéder à l'outil, cliquez ici



A propos de partir.com Partir.com est un guide de voyages innovant mariant les technologies du big data et les connaissances de plus de 30 guides locaux professionnels. C'est un site tout en un qui propose à la fois :

- de trouver sa destination, - de préparer son voyage avec les conseils d'un guide local professionnel, - de comparer tout ce dont vous avez besoin : hôtels, vol, voyages, activités, locations...



Plus d'informations : En pleine expansion, Partir.com a aidé cette année plus de 7 millions d'internautes à trouver leur voyage.Plus d'informations : www.partir.com

Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com Images (cliquez sur les images pour agrandir) :

Rédacteur : Partir.com Mots clefs : partir.com,voyage,carte,planisphère,carte du monde,sciences,geographie



Contact presse : Damien MARX

Société : Partir.com



Voir tous les communiqués 107