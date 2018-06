communiqué affiché 115 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Jeudi 14 Juin 2018 C-TAKI, le tampon encreur pour identifier les vêtements des enfants, affiche ses nouvelles couleurs Conçu par la société montpelliéraine TGL Création, le C-TAKI est un tampon encreur textile permettant de marquer tous les habits des enfants par une simple application sur le revers de l’étiquette ou sur le vêtement lui-même. Cette année, deux nouvelles couleurs de boitier viennent agrémenter la gamme : un joli taupe et un vibrant turquoise. Idéal pour différencier les gardes robes de familles nombreuses et en finir avec la fastidieuse corvée de couture d'étiquette.





Pour marquer rapidement les affaires des enfants

Le C-TAKI est un tampon imaginé spécialement pour marquer les vêtements des enfants à leur prénom. En effet, les crèches, écoles ou centres de vacances demandent aux parents de mettre le nom de l'enfant sur ses petites affaires afin d'éviter de les perdre. Le tampon C-TAKI permet de faire cela en quelques secondes : un coup de tampon et le t-shirt est prêt à ranger. Depuis sa création en 2013, le C-TAKI est utilisé aussi bien par les parents, les établissements de santé ou les artisans créateurs pour mettre leur marque sur les créations en tissu.





À chaque enfant son C-TAKI Le C-TAKI est disponible à la commande sur le site Internet de TGL Création . L’acheteur saisit les informations à faire figurer (prénom, nom, téléphone, adresse...), la police de caractère et sa taille. Il peut inscrire jusqu'à trois lignes de texte. Grâce au simulateur, il peut faire des essais et sélectionner le visuel qui lui convient. Les créateurs du C-TAKI ont pensé aux familles nombreuses et aux achats groupés : ils proposent des tarifs dégressifs à partir de deux tampons textiles commandés.



Les plus du C-TAKI : - Résiste aux lavages jusqu'à 90°C

- Pratique et rapide



- Personnalisation facile



- 10 couleurs de boitiers



- Petit prix : 26,10 € pour 1000 marquages



- Tarifs dégressifs dès 2 tampons Plus d'informations : www.tglcreation.com

Contact presse : Céline MATHON

celine@tglcreation.com



Contact presse

MATHON Céline







celine@tglcreation.com

