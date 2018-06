Communiqué de presse Mercredi 13 Juin 2018 Xenon150 de Ring: Bombillas halógenas de rendimiento Bombilla de rendimiento Xenon150: iluminación de la carretera hasta un 150 % superior, más de 350 horas de conducción nocturna, haz con un alcance superior a 80 metros y una salida de luz más blanca, para una conducción más segura. Con estas bombillas de alto rendimiento que garantizan una mejor visibilidad, Ring ofrece una solución ideal para una conducción más cómoda y segura. Bombilla halógena de alto rendimiento Xenon150: Iluminación un 150 % superior La seguridad vial es una cuestión muy importante. La visibilidad es un factor clave para la conducción nocturna. Actualmente se producen numerosos accidentes nocturnos o en situaciones de poca luminosidad. La iluminación de los automóviles es esencial para la seguridad vial. La DGT no deja de recordarlo. Los conductores buscan bombillas que les permitan ver mejor (a veces se trata de vehículos antiguos), cansarse menos durante la conducción y desplazarse con mayor seguridad durante la noche. Gracias a su potente iluminación, las bombillas Xenon150 permiten a los conductores ver mejor y más rápido el resto de vehículos, peatones y señales de tráfico. Asimismo, contribuyen a prevenir accidentes de tráfico. Iluminación de la carretera hasta un 150 % superior, haz superior a 80 metros si se compara con una bombilla estándar y flujo luminoso más blanco de 3700 K para una conducción más segura.







Xenon150: para un rendimiento máximo y una durabilidad excepcional



Bombillas de rendimiento Xenon150 de Ring, gama superior: recomendadas por Auto Express, esta gama de bombillas mejora la iluminación del vehículo por lo que respecta a rendimiento, estilo y seguridad.





Iluminación un 150 % superior y la máxima durabilidad del mercado



Con una iluminación de la carretera hasta un 150 % superior, la durabilidad de estas bombillas es excepcional, ya que puede superar las 350 horas de conducción nocturna, es decir, prácticamente el doble que las bombillas de alto rendimiento del mercado. Las bombillas Ring son ideales para aquellos conductores a los que les gusta conducir, que frecuentemente lo hacen de noche y que desean gozar de una conducción más cómoda.



Estas bombillas son las de mayor rendimiento y durabilidad del mercado automovilístico.



El rendimiento de las bombillas Xenon150 sigue superando las exigencias más estrictas y se sitúan a la cabeza de Ring por lo que respecta a la iluminación de vehículos.





Sustitución sencilla y rápida, sin cables En caso de sustitución, el acceso a las bombillas de los faros no siempre es sencillo: las bombillas Xenon150 sustituyen a las bombillas de faros estándar sin cables caros ni alineación.





Bombilla halógena de alto rendimiento Xenon150 H4-H7 Sometidas a pruebas con arreglo a las especificaciones ECE más estrictas y conformes a las normas ISO y de fabricantes de equipos originales, estas bombillas garantizan a los conductores la eficacia y fiabilidad propias de Ring. Las bombillas Ring Xenon150 están disponibles en H4 y H7 en paquetes de una o dos unidades en la mayoría de distribuidores de Francia. Precio de venta al público: 19,90 € por unidad o 34,90 € el paquete de dos unidades.

Ring, el especialista de la iluminación de automóviles



Con más de 600 referencias, Ring ofrece una de las gamas más completas del mercado para el conjunto del parque automóvil: vehículos, motocicletas, vehiculos pesados, utilitarios, maquinaria de construcción, etc. Toda la gama de bombillas Ring: www.ringautomotive.com/fr/content/performance-bulbs

Acerca de Ring Automotive



Tras cerca de 40 años de innovación al servicio de la industria y del sector del automóvil, Ring ha sabido imponer un estándar de calidad inigualable. En estrecha colaboración con su laboratorio de investigación y desarrollo, Ring crea soluciones de iluminación para automóviles, materiales y accesorios eléctricos para los profesionales o particulares. Ring no deja de explorar nuevas soluciones apoyándose en sus valores: calidad, innovación y rendimiento. Para obtener más información, visite: ringautomotive.com

