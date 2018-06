Communiqué de presse Mercredi 13 Juin 2018 Ring Xenon150: Halogen-Hochleistungslampen Xenon150 Hochleistungslampe: bis zu 150% höhere Lichtausbeute, mehr als 350 Stunden Leuchtdauer, ein Lichtkegel von über 80 m Länge und ein weißeres Licht, um Nachtfahrten sicherer zu gestalten. Die Ring Hochleistungslampen gewährleisten eine bessere Sicht und damit mehr Sicherheit und Komfort. Xenon150 - die Halogen-Hochleistungsglühlampe: 150% mehr Licht Die Sicherheit auf der Straße ist ein großes Thema - heute mehr denn je. Hierbei spielt die Sicht bei Nacht eine wesentliche Rolle, denn zahlreiche Unfälle geschehen nachts oder bei verminderter Sicht. Daher ist eine gute Kfz-Beleuchtung die Grundvoraussetzung für die Sicherheit unterwegs. Ob ADAC, Verkehrswacht oder Gesetzgeber - sie alle fordern eine gute Beleuchtung zur Unfallverhütung. Jeder Autofahrer will leistungsstarke Lampen und Leuchten, um bessere Sicht und früheres Gesehenwerden zu gewährleisten, Ermüdung auf Nachtfahrten vorzubeugen und nachts mehr Sicherheit zu gewinnen. Die Xenon150 mit ihrer erhöhten Lichtausbeute ist daher die ideale Lösung: Sie sorgt für bessere Sicht und früheres Erkennen von Fahrzeugen, Fußgängern und Verkehrszeichen. Dadurch ist sie ein aktives Mittel zur Unfallverhütung. Bis zu 150% höhere Lichtausbeute, ein Lichtkegel von mehr als 80 m Länge und ein weißeres Licht dank einer Farbtemperatur von 3700 K gestalten Nachtfahrten deutlich sicherer.





Xenon150 - mehr Lichtleistung bei verlängerter Lebensdauer



Die Ring Xenon150 Hochleistungslampen wurden bereits mehrfach ausgezeichnet: Fachzeitschriften empfehlen sie zur Verbesserung der Sicht und zur Erhöhung der Sicherheit.





Bis zu 150% mehr Lichtausbeute und die längste Lebensdauer auf dem Markt



Neben der bis zu 150% höheren Lichtausbeute überzeugt die Xenon150 mit einer Lebensdauer von bis zu 350 Stunden und mehr - also doppelt so lange wie andere Hochleistungsglühlampen auf dem Markt. Die Ring-Glühlampen sind aus diesem Grund ideal für den passionierten Fahrer und alle, die häufig nachts unterwegs sind und ein Plus an Sicherheit sowie Sichtkomfort wünschen.



Diese Halogenglühlampen gewähren nicht nur die höchste Lichtausbeute auf dem Kfz-Markt, sondern auch die längste Lebensdauer.



Die Leistung der Xenon150 überschreitet die höchsten Anforderungen bei weitem und garantiert Ring den Siegerplatz bei der Kfz-Beleuchtung.





Einfacher, schneller Austausch - ohne Kabel



Nicht alle Scheinwerferlampen bieten einen leichten Zugriff für den Austausch: die Xenon150-Glühlampen ersetzen Standardlampen - ohne zusätzliche Verkabelung oder eine neue Ausrichtung der Scheinwerfer zu erfordern.





Xenon150 H4-H7 Halogen-Hochleistungsglühlampen Sämtliche Lampen aus dem Xenon150-Lieferprogramm wurden gemäß den striktesten ECE-Vorgaben getestet, sind ISO zertifiziert und erfüllen die Vorgaben der OEM- oder Fahrzeughersteller. Dadurch garantieren Sie den überlegenen Wirkungsgrad und die kompromisslose Zuverlässigkeit, für die Ring steht. Die Ring Xenon150 Glühlampen sind in H4- und H7-Ausführung im Kfz-Zubehörhandel erhältlich - entweder einzeln oder im Doppelpack. Preisempfehlung: 19,90 € pro Einheit oder 34,90 € für das Doppelpack .

https://www.youtube.com/watch?v=bwkR-h045IM







Ring - der Spezialist für Fahrzeugbeleuchtung



Ring bietet das umfangreichste Lieferprogramm für die europäische Fahrzeugflotte. Es umfasst mehr als 600 Referenzen für Pkw, Motorräder, Lkw, leichte Nutzfahrzeuge, Mobilmaschinen usw. Das Gesamtsortiment der Ring-Glühlampen finden Sie auf: www.ringautomotive.com/fr/content/performance-bulbs

Über Ring Automotive



Ring steht für mehr als 40 Jahre Innovation im Dienste der Kfz-Industrie und gilt nicht umsonst als wichtiger Wegbereiter neuer Technologien. Schlüssel hierfür ist das firmeneigene Forschungs- und Entwicklungslabor, mit dem Ring neue Lösungen für Kfz-Beleuchtung, elektrisches Zubehör und Werkstattausrüstungen entwickelt, um den Autofahrer wie den Werkstattprofi zu unterstützen.



Das Ring-Leitmotiv lautet daher auch: Qualität, Innovation und Leistung. In diesem Sinn forscht und arbeitet Ring kontinuierlich an neuen Lösungen und Weiterentwicklungen. Mehr erfahren Sie auf: ringautomotive.com



Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com

Rédacteur : RING Automotive



Contact presse : Audrey MASSEILLOU

Société : RING Automotive



Voir tous les communiqués 59



Contact presse

MASSEILLOU Audrey







RING Automotive

RING Automotive Visiter le site Imprimer Tous les communiqués Flux RSS Base de recherche